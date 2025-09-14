Publicidad
Encuesta Criteria: debate no movió la aguja, Jara sigue en primer lugar (29%) seguida por Kast (27%) PAÍS Crédito: Cedida

Encuesta Criteria: debate no movió la aguja, Jara sigue en primer lugar (29%) seguida por Kast (27%)

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Jeannette Jara se mantiene en el primer lugar con 29%, seguida por José Antonio Kast con 27%, ambos sin variación, según la encuesta Criteria difundida este domingo.

Evelyn Matthei mantiene el tercer lugar, tras retroceder 4 puntos y quedar con 13%. Luego aparecen Johannes Kaiser con 10% (+1), Franco Parisi con 7% (sin cambios), Harold Mayne-Nicholls con 3% (+1), Marco Enríquez con 2% (+1) y Eduardo Artés con 1% (+1). Asimismo, un 8% no manifiesta preferencia.

En cuanto a los escenarios de segunda vuelta, Kast superaría a Jara con 46% (+1) frente a 35% (-1). Un 19% votaría nulo o blanco.

Matthei también se impondría a Jara con 40% (-2) versus 33% (=). El 27% votaría nulo o blanco (+2).

Jara obtendría 34% (-2) frente a 31% (+3) de Franco Parisi. El 35% optaría por nulo o blanco, y la oficialista se impondría con 36% frente a 34% de Kaiser. Un 30% optaría por nulo o blanco.

Imagen y aprobación

Entre quienes conocen a cada candidato, Kast lidera con una imagen positiva del 41% (-1), seguido por Matthei con 36% y Jara con 35%, ambas sin cambios.

Kaiser sube de 28% a 32%, Harold Mayne-Nicholls de 20% a 31%, y Franco Parisi alcanza 24%, creciendo tres puntos. Marco Enríquez-Ominami se mantiene en 14% y Eduardo Artés sube de 9% a 14%.

Asimismo, la aprobación del presidente baja un punto y se sitúa en 31%, mientras que su desaprobación aumenta en un punto, alcanzando el 60%.

La aprobación del gobierno baja un punto para quedar en 30%. La desaprobación sube un punto, llegando al 62%.

En la pregunta espontánea sobre futuras preferencias presidenciales, Jeannette Jara sigue liderando con 28% (-2), seguida muy de cerca por José Antonio Kast con 27% (-1). En tercer lugar, se mantiene Evelyn Matthei con 13% (-3).

Más atrás aparecen Johannes Kaiser (8%, +1), Franco Parisi (6%, estable), Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne- Nicholls (ambos con 2%), y Eduardo Artés, bajo el 2%.

