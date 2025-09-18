Encuesta Signos: Jara lidera con un 28,3%, pero sigue sin superar a Kast y Matthei en segunda vuelta

Este miércoles 17 de septiembre comenzó el periodo legal de propaganda electoral, lo que abre una nueva etapa de campaña para los ocho candidatos que disputarán las presidenciales el próximo 16 de noviembre.

Por lo mismo, los aspirantes a La Moneda deberán salir a buscar votos más allá de su nicho electoral y fidelizar a sus adherentes habituales.

En ese sentido, la última Encuesta Nacional Signos buscó desagregar datos que permiten identificar a los diferentes votantes, con particular atención en los tres candidatos que siguen liderando las mediciones: Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

En un escenario de primera vuelta y frente a la pregunta ¿si el próximo domingo hubiera elecciones a presidente, por quién votaría usted?, Jeannette Jara marca 28.3%, José Antonio Kast 25,4%, y Evelyn Matthei 13,8%. Seguidos por Franco Parisi con un 9%, Johannes Kayser con 6,8%, Marco Enríquez-Ominami 1,5%, Harold Mayne-Nichols 1,2% y Eduardo Artés 0,3%.

Votos desagrados

Ante la misma pregunta desagredada por sexo, Jara obtiene un 24,4% de votos de hombres y un 32,1 de mujeres; Kast un 28,7% de hombres y un 22,4% de mujeres; Matthei un 12% de hombres y un 15,6% de mujeres.

Le sigue Parisi con un 10,6% de hombres y un 7,6% de mujeres; Kaiser un 8,4% de hombres y un 5,2%de mujeres; Enríquez-Ominami un 1,1% de hombres y un 1,8% de mujeres; Mayne Nichols un 1,4% de hombres y un 1% de mujeres; Artés 0,2% de hombres y un 0.3 %de mujeres. No sabe/no responde el 10,2% son hombres y el 12,1% son mujeres.

Desagregados por edad con cuatro tramos 18-34; 35-49; 50-64 y 65 o +, los guarismos para los tres candidatos punteros son: Jara obtiene un 31% en el grupo más jóvenes y un 34.1% en el grupo mayor. Los intermedios son entre 24.4% y 26,7%. Kast obtiene un 23,9% entre los más jóvenes, y un 31,7% entre 35 y 49 años. De ahí baja a 24,3% y cae drásticamente en el segmento mayor a 16,8%. La votación de Matthei es de los grupos etarios intermedios de 35 a 64 años donde tiene un total de 36%. En el grupo de mayor edad obtiene 14,7% y en el segmento más joven su guarismo es muy bajo: 4.4%.

En cuanto a zona geográfica, los votos de Jara están principalmente en el centro, 32,9% y la RM 34,8%. En el norte marca 22,7% y el sur con un 21,3%. Kast marca en el norte con 25,9% y en el sur un 30%, mientras que en centro marca 18,1% su cifra más baja y en la RM 23,1%.

Por su parte Matthei tiene su principal electorado en la RM con 19,5%,un 8,7 en el norte, 11,8 en el centro y un 9.4% en el sur.

Hipótesis de segunda vuelta

Respecto a las preferencias en una segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, desagregadas por sexo, José Antonio Kast obtiene un 48,9% de hombres y un 39% de mujeres. Jeannette Jara un 33.4% de hombres y un 38,1% de mujeres. No Sabe/No Responde un 11% de hombres y un 16,5% de mujeres.

La misma pregunta y respuestas desagregadas por edad en tramos etarios 18-34, 35-49, 50-64, 65 y +, los guarismos son los siguientes: por Kast entre 18 y 34 años, 33.4%; entre 35 y 49 años, 53,7%; entre 50 y 65%, 47,5%; y de 65 o más, 35,7%. Por Jara entre 18 y 34 años, 41,1%; entre 35 y 49 años, 31,2%; entre 50 y 64 años, 33.6%; entre 65 y más, 39,8%.

En una eventual segunda vuelta entre Evelyn Matthei y Jeannette Jara, las preferencias desagregadas por sexo indican que Evelyn Matthei obtendría un 48,3% en hombres y un 42,9% en mujeres. Por Jeannette Jara lo haría un 30,8% de hombres y un 37,4% de mujeres. No Sabe/No Responde un 14,4% de hombres y un 13,9% de mujeres

La misma pregunta desagregada por edad en los tramos etarios 18-34, 35-49, 50-64, 65 y más por Matthei entre 18 y 34 años, 30,4%; entre 35 y 49 años, 56,6%; entre 50 y 64 años, 50,3%; y entre 65 y más, 40,4. Por Jeannette Jara entre 18 y 34 años, 42,2%; entre 35 y 49 años, 27,9%; entre 50 y 64 años, 31,4%; entre 65 y más años, 38%.

