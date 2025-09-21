Fiestas Patrias 2025: 17 fallecidos en accidentes y 368 mil vehículos regresaron a Santiago

Carabineros reportó un aumento en la cifra de fallecidos por accidentes de tránsito durante las Fiestas Patrias, alcanzando 17 víctimas fatales. Se informó, además, que 368 mil vehículos ya han regresado a la región Metropolitana y que se espera un aumento durante la tarde del domingo.

Según el balance entregado por la coronel Estrella Sotelo, “hasta ahora hemos tenido un regreso tranquilo y esperamos que durante la tarde aumenten los flujos vehiculares”.

Respecto a la ocurrencia de accidentes viales, aseguró que desde el miércoles 17 hasta el sábado 20, “llevamos 456 siniestros viales, que se traduce en una disminución de un 37,2% respecto al año 2023, que es el año con el cual nos estamos comparando”.

Sobre la cifra de fallecidos, la autoridad señaló que refleja una disminución del 10,5% respecto a 2023, y que las principales causas siguen siendo la velocidad excesiva, la conducción no atenta, el manejo en estado de ebriedad y la imprudencia peatonal. “Lamentablemente, hemos perdido 17 vidas en estos tres días”, señaló Sotelo.

Carabineros ha realizado más de 68 mil controles vehiculares, infraccionando a cerca de 1.500 conductores por exceso de velocidad. Además, en conjunto con Senda, se llevaron a cabo 19 mil exámenes de alcotest y narcotest, que terminaron con la detención de 330 personas: 190 por conducir en estado de ebriedad, 90 bajo la influencia del alcohol y 50 bajo el efecto de drogas.