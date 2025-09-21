Refuerzan seguridad en masivo funeral de Charlie Kirk ante amenazas de “credibilidad desconocida”

Este domingo, Glendale, Arizona, se prepara para el funeral del activista Charlie Kirk, fundador del movimiento ultraconservador Turning Point, en el Estadio State Farm, donde se espera la asistencia de más de 100.000 personas, incluido el presidente de EE.UU., Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, y otros altos funcionarios de la Administración.

El evento, titulado “Construyendo un legado: recordando a Charlie Kirk”, honrará al líder asesinado el 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello durante un debate en la Universidad Utah Valley. El encuentro ha generado tensión por la visita de altos funcionarios del gobierno norteamericano.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha elevado la seguridad al nivel más alto, comparable al de eventos como la Super Bowl, ante “varias amenazas de credibilidad desconocida” dirigidas a los asistentes, según un boletín policial citado por el medio ABC. La tensión en la ciudad crece tras la detención, el viernes, de un hombre armado que intentó hacerse pasar por agente del orden en el estadio, según informó el Servicio Secreto. El sujeto ingresó al estadio “antes de que se estableciera cualquier perímetro de seguridad”, aseguró el portavoz del organismo de seguridad, Anthony Guglielmi, a Fox News Digital.

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk y nueva directora de Turning Point, junto con figuras como la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacaron la relevancia del activista. “Dos aviones llenos de personal de la Casa Blanca asistirán, reflejando el impacto de Kirk en el Gobierno,” señaló Leavitt a Fox News. El funeral, que también será un foro sobre libertad de expresión y seguridad, ha reavivado debates nacionales tras el trágico asesinato.