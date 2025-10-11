Fallece en Colombia miembro del Tren de Aragua que estaba prófugo en Chile por secuestros

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este viernes la muerte de Ender Rojas Montana, identificado como miembro de la facción Los Piratas de la organización criminal Tren de Aragua. El deceso ocurrió en Colombia en medio del operativo coordinado entre la PDI y la policía nacional de este país.

El sujeto, en calidad de prófugo, era requerido por la justicia chilena por los delitos de secuestro en la región de Coquimbo y Metropolitana.

En ese contexto, el procedimiento policial logra localizar su paradero, por lo que Rojas se precipitó desde el balcón de un octavo piso de un edificio donde falleció de forma inmediata.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros, informó que “se trata de un ciudadano venezolano quien estuvo en el año 2023 en nuestro país, venía huyendo desde Perú, formaba parte de la organización Dinastía Alayón, perteneciente al Tren de Aragua. Él llega a nuestro país y lidera distintos delitos de secuestro ocurridos en la región de Coquimbo y también en la región Metropolitana, por ende es investigado por esta BIP Antisecuestros y la Fiscalía de nuestro país, logrando la detención de él y otros ocho delincuentes de su misma nacionalidad”.

Respecto al detalle de la investigación, Barrientos indicó que Rojas era buscado “por su autoría en el delito de secuestro ocurrido en la región de Coquimbo, donde secuestran a un ciudadano venezolano, comerciante, a quien mantienen en cautiverio por cerca de 13 días. De igual forma secuestran en la región Metropolitana a un ciudadano colombiano, a quien también mantienen en cautiverio y exigían dinero a cambio de su liberación”.

El subprefecto agregó que “esta persona de 31 años, junto a otro sujeto, que también es buscado a nivel internacional, cruza desde Perú, luego de liderar distintas operaciones delictuales en ese país, a través de la Dinastía Alayón, una facción del Tren de Aragua que operaba en ese país, cruza, escapando de la policía, hasta nuestro país, donde ejecuta y lidera otras operaciones policiales a nombre del Tren de Aragua, a través de la facción Los Piratas del Tren de Aragua. Por eso es tan importante destacar el trabajo y la cooperación internacional que nos permite la trazabilidad y ver la participación de estos delincuentes a nivel regional”.

Por su parte, el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Chile, Edgardo del Valle Ortiz, explicó que “una vez que esta persona abandonó el país con medidas cautelares, iniciamos una solicitud a todos los países de la región de Sudamérica en atención a tener conocimiento del paradero de este sujeto y a la vez se solicitó la publicación de una notificación roja a través de los canales de Interpol que incluyen a 196 países alrededor del mundo. Tuvimos conocimiento en algún momento que se podría haber encontrado en Argentina, lo cual fue descartado y después iniciamos algunos contactos con las autoridades colombianas y con nuestro símil de Interpol Bogotá“.