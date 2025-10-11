Gobierno valora acuerdo de paz en Gaza y llama a cumplir “compromisos” de la primera fase

Tras el anuncio de la firma que dio paso a la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamas posibilitado por la mediación de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos, el Gobierno de Chile calificó como positivo el convenio de paz que ha permitido el cese de las hostilidades.

Mediante un comunicado, Cancillería “valoró” el acuerdo que permitió que decenas de miles de desplazados palestinos iniciaran, este viernes, el retorno a sus hogares en medio de las ruinas.

“Esta etapa inicial contempla un cese de hostilidades, la liberación de rehenes y prisioneros, el repliegue parcial de tropas y la apertura para la entrega de ayuda humanitaria a la población civil en Franja de Gaza”, dice la misiva

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró “su permanente compromiso con una solución política y pacífica al conflicto, basada en el respeto del derecho internacional, la protección de los derechos humanos y la plena vigencia de los principios de la Carta de Naciones Unidas”.

En esa línea, el Gobierno hizo un llamado “a todas las partes a cumplir de buena fe los compromisos adquiridos en esta primera fase y a continuar los esfuerzos encaminados a un acuerdo integral, que permita responder a las necesidades humanitarias urgentes, garantizar la seguridad de todas las personas afectadas y avanzar hacia una solución justa y sostenible de dos Estados, Palestina e Israel, viviendo dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, conforme al derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”.

Cabe mencionar, que el acuerdo logrado tras dos años de guerra, también prevé la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza en un plazo de 72 horas.