Cruz-Coke y falta de unidad en la derecha: “Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”

El senador de Evópoli y miembro del comando de Evelyn Matthei, Luciano Cruz-Coke, hizo un llamado a dejar de “pelear” dentro de la derecha. “Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jeannete Jara”, dijo.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el parlamentario reprochó la actitud del Partido Republicano y criticó la falta de unidad por parte de la colectividad. “Nosotros hubiéramos ido juntos en la elección de gobernadores y alcaldes, pero Republicanos dijo que no, José Antonio Kast dijo que no. Que fuéramos juntos a una primaria presidencial, José Antonio Kast dijo que no. Que fuéramos juntos a una lista única parlamentaria, José Antonio Kast dijo que no. Y que fuéramos, por último, en un pacto de omisión en aquellas regiones donde eventualmente podemos perder el Senado, como en Atacama, y también se nos dijo que no”, expresó.

Asimismo, criticó al jefe de campaña de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela. “Fue funcionario del Gobierno de Sebastián Piñera y trabajó en la bancada de la UDI, tilda de parásitos a todos quienes hemos trabajado en el gobierno o de la Concertación o del Presidente Piñera. (…) Entonces, se dicen cosas que no se deben decir”, señaló.

Cruz–Coke también advirtió que “la idea de que la candidatura de Jeannette Jara está muerta es un error. Su posibilidad de ser presidenta está absolutamente abierta. Acá va a haber segunda vuelta y eso abre un nuevo escenario”.

El senador Evópoli aclaró que el objetivo no es confrontar a Kast personalmente, sino debatir ideas y propuestas de gobierno. Del mismo modo, reconoció que dentro del comando de Matthei existen diferencias respecto a José Antonio Kast, señalando que algunos integrantes no votarían por él en una eventual segunda vuelta.