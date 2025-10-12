Publicidad
“Marcha por la Resistencia de los Pueblos” finaliza con cuatro detenidos PAÍS AGENCIA UNO

"Marcha por la Resistencia de los Pueblos" finaliza con cuatro detenidos

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Aunque la manifestación se desarrolló casi en su totalidad de forma pacífica, al final hubo enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros. Se detuvo a cuatro presuntos responsables de los desórdenes.

Este domingo 12 de octubre se realizó en la capital la “Marcha por la Resistencia de los Pueblos”, convocada en conmemoración del Día del Encuentro de Dos Mundos, con la participación de diversas agrupaciones indígenas del territorio. 

La movilización comenzó cerca de las 9:00 h, en los alrededores del Cerro Santa Lucía, y transitó por la Alameda. Si bien la mayor parte del recorrido se desarrolló de forma pacífica, hacia el final de la marcha, en la intersección de Alameda con Mac Iver, se registraron incidentes entre personas encapuchadas y Carabineros. Según informó la institución, en medio de los desórdenes se detuvo a cuatro presuntos responsables de los hechos.

Además, durante la marcha hubo declaraciones de la familia de Julia Chuñil, activista mapuche de 73 años que desapareció en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos.

 

