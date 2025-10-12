“Marcha por la Resistencia de los Pueblos” finaliza con cuatro detenidos

Este domingo 12 de octubre se realizó en la capital la “Marcha por la Resistencia de los Pueblos”, convocada en conmemoración del Día del Encuentro de Dos Mundos, con la participación de diversas agrupaciones indígenas del territorio.

La movilización comenzó cerca de las 9:00 h, en los alrededores del Cerro Santa Lucía, y transitó por la Alameda. Si bien la mayor parte del recorrido se desarrolló de forma pacífica, hacia el final de la marcha, en la intersección de Alameda con Mac Iver, se registraron incidentes entre personas encapuchadas y Carabineros. Según informó la institución, en medio de los desórdenes se detuvo a cuatro presuntos responsables de los hechos.

🚨#Ahora: Carabineros de Control de Orden Público se mantienen desplegados ante los ataques a personal policial, además de los daños ocasionados a la propiedad pública y privada. Prefiera vías alternativas y circule por precaución.#EnDesarrollo pic.twitter.com/ubpmWqQs89 — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) October 12, 2025

Además, durante la marcha hubo declaraciones de la familia de Julia Chuñil, activista mapuche de 73 años que desapareció en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos.