Caso Krishna Aguilera: amplían detención del sexto implicado por secuestro con homicidio

El Juzgado de Garantía de San Bernardo, realizó este domingo el control de detención del sexto imputado en el homicidio de Krishna Aguilera, la joven madre que estuvo desaparecida por 22 días y cuyo cuerpo fue encontrado semienterrado en el sector de Catemito, ubicado en la comuna de Calera de Tango.

El involucrado sería un hombre de 45 años, cuya detención se amplió hasta el próximo martes, solicitud que fue aceptada por el tribunal considerando que aún habían diligencias investigativas pendientes. La misma medida se aplicó a los cuatro detenidos previamente, todos vinculados a Juan Beltrán, expareja de la víctima y en prisión preventiva.

El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, detalló que se trata de “un círculo que está alrededor de Juan Beltrán, por distintos nexos sentimentales, económicos y afectivos”. “Hay vínculos de carácter sentimental, hay vínculos de dependencia desde que ellos trabajan para él. Entre ellos hay vínculos de familiaridad también”, agregó.

El sexto detenido, según Pastén, fue clave en la investigación. “Su declaración y los antecedentes que nosotros le pudimos hacer presentes otorgaron la declaración definitiva que nos dio el punto exacto de donde estaba el cuerpo”, reveló Pastén.

El sitio del hallazgo “estaba preparado precisamente para esos fines”, señaló el fiscal regional occidente, precisando que “el estado del cuerpo da cuenta de que esto no fue una muerte accidental”.

“Nuestra hipótesis es que fue un secuestro con homicidio que fue planificado previamente. Esto no fue una situación azarosa, esto no fue un crimen pasional, esto no fue circunstancial ni un accidente, esto fue un crimen que venía siendo planificado desde hacía algún tiempo por Juan Beltrán y su círculo”, apuntó el fiscal.