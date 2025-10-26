Encuentran cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango tras 22 días desaparecida

La Policía de Investigaciones confirmó esta madrugada el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera, la joven madre de 19 años desaparecida desde el 4 de octubre en San Bernardo. El cadáver fue encontrado semienterrado y cubierto con piedras y rocas en el sector rural de Catemito, ubicado en la comuna de Calera de Tango.

“El cuerpo se encuentra en un sitio del suceso enterrado, con piedras y rocas”, detalló el fiscal local de San Bernardo, Paul Martinson, quien precisó que el hallazgo se produjo durante diligencias de la Brigada de Ubicación de Personas y la Brigada de Homicidios de la PDI.

El prefecto inspector Jorge Abatte, jefe nacional de Delitos contra Personas de la PDI, explicó que “con las diligencias que se han avanzado en esta investigación, se logra el hallazgo de Krishna en este sector”. El cuerpo de la joven desaparecida fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) para la autopsia de rigor. “Es parte de las pericias que se están efectuando para determinar fehacientemente cómo ocurrieron estos hechos”, agregó Abatte sin revelar la data de muerte.

Detenidos y sospechosos

La Fiscalía Occidente había recalificado la causa como secuestro con homicidio tras la declaración de un testigo que afirmó que la joven fue asesinada. Juan Beltrán, expareja de Aguilera y padre de su hijo, permanece en prisión preventiva como principal sospechoso.

Hasta este domingo, la investigación suma seis detenidos. Los primeros cinco incluyen a la actual pareja de Beltrán y su madre, vinculadas directamente al caso. Esta mañana se sumó un sexto imputado: un hombre de 45 años, quien será formalizado por secuestro con homicidio en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.