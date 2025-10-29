Nuevo directorio busca frenar la ludopatía en Chile y promover el juego responsable en línea

Mientras Chile discute el futuro de las apuestas por internet y el Congreso avanza hacia una ley que regule el sector, la plataforma informativa Apuesta Legal Chile presentó un Directorio de Recursos de Ayuda para el Juego Responsable (que puedes consultar aquí), una herramienta gratuita que busca orientar a quienes enfrentan problemas con el juego, además de promover prácticas más seguras en el entorno digital.

El directorio reúne información de instituciones nacionales que ofrecen acompañamiento psicológico, terapias grupales y orientación gratuita y confidencial, entre ellas la Corporación de Juego Responsable, la Agrupación de Jugadores en Terapia y la red de Jugadores Anónimos Chile, que cuenta con presencia en distintas regiones del país.

Además, el sitio entrega recomendaciones prácticas como la autoexclusión, el establecimiento de límites de gasto y la importancia de consultar reseñas informadas antes de apostar en línea.

Una industria en transformación

El lanzamiento ocurre en un momento clave para el ecosistema del juego en línea. El proyecto de ley que busca regular las plataformas digitales —actualmente en discusión en el Congreso— ha abierto un debate más amplio sobre la responsabilidad social de la industria, la protección de los usuarios y los mecanismos que deberían implementarse para prevenir la ludopatía.

En ese escenario, la iniciativa de Apuesta Legal Chile se presenta como un aporte al diálogo público. “La idea es ofrecer un punto de referencia confiable y accesible, que permita a cualquier persona encontrar apoyo profesional y, al mismo tiempo, fomentar una cultura de juego más responsable”, señalan desde la plataforma.

Más allá del marco legal, la propuesta responde a una tendencia regional: la necesidad de construir una industria sostenible, transparente y alineada con estándares éticos. Según diversos especialistas, el crecimiento del iGaming en América Latina —y especialmente en Chile— exige que la educación del usuario y la prevención de riesgos ocupen un rol central.

Una guía abierta para jugadores, operadores y medios

Apuesta Legal Chile enfatiza que el directorio no solo está dirigido a jugadores o familiares de personas afectadas, sino también a operadores, medios y entidades que participan del ecosistema digital, invitándolos a incorporar contenidos de responsabilidad y a visibilizar los canales de ayuda existentes.

El Directorio de Recursos de Ayuda para el Juego Responsable ya está disponible de forma gratuita en la web de la plataforma.