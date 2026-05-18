Senador Castro: Socialismo Democrático votará en contra Ley Miscelánea pese a llamado de Interior

El senador socialista Juan Luis Castro cerró la puerta a un eventual respaldo del Socialismo Democrático a la idea de legislar la denominada Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Las declaraciones del parlamentario llegan luego de que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, hiciera un llamado público a los partidos del Socialismo Democrático para que “tomaran sus propias decisiones” durante la tramitación del proyecto en el Senado, diferenciándose del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Sin embargo, Castro aseguró que el Ejecutivo cambió de interlocutor político únicamente por razones de conveniencia parlamentaria.

“Yo creo que esa propuesta que hace el ministro del Interior tiene que ver con que ellos en el Senado no tienen al Partido de la Gente”, afirmó en conversación con radio Infinita.

El senador sostuvo que el PDG se transformó en el principal aliado táctico del oficialismo durante la discusión en la Cámara de Diputados, especialmente luego de que el Gobierno acogiera parte de sus demandas económicas. “Como no lo tienen, están obligados a mirar a otros, y por eso miran al Socialismo Democrático”, señaló.

Castro además reprochó el trato que, según afirmó, el Ejecutivo tuvo con su sector político durante la discusión en la Cámara. “No fue la conducta que tuvieron en la Cámara, ellos no nos buscaron precisamente”, sostuvo.

En esa línea, el parlamentario descartó diferencias de fondo entre los distintos partidos del Socialismo Democrático respecto a la postura frente al proyecto. “No es que el Socialismo Democrático sea uno u otro distinto”, afirmó.

El senador PS anticipó que su sector rechazará la idea de legislar cuando la iniciativa llegue al Senado. “Nosotros prácticamente no tenemos hoy día duda de que la idea de legislar la vamos a votar en contra”, sostuvo.

“En eso somos los mismos en cualquier Cámara”, añadió.

No obstante, Castro abrió espacio para eventuales conversaciones posteriores si el proyecto avanza en su discusión legislativa. “Sí estamos dispuestos a conversar respecto a la discusión en particular”, afirmó.

Según explicó, aquello dependerá de cómo llegue finalmente el texto desde la Cámara de Diputados y de los cambios que puedan incorporarse durante la tramitación. “Dependiendo de cómo llegue el proyecto al Senado, que es lo que esta semana se va a resolver”, señaló.

Las declaraciones del senador ocurren en momentos clave para el futuro de la denominada Ley Miscelánea o Plan de Reconstrucción Nacional, principal iniciativa económica y política del Gobierno de Kast.

El Ejecutivo espera aprobar durante esta semana la idea de legislar en la Cámara con el respaldo del Partido de la Gente, luego de acordar el ingreso de un proyecto para eliminar el IVA a pañales y medicamentos.

La colectividad liderada por Franco Parisi confirmó que entregará sus 13 votos para apoyar la iniciativa, argumentando que las medidas buscan aliviar el bolsillo de la clase media y sectores emergentes.

Sin embargo, el escenario aparece más complejo en el Senado, donde el oficialismo no cuenta con el mismo margen de apoyo parlamentario.

Por eso, durante los últimos días el Gobierno comenzó a desplegar gestos hacia sectores del Socialismo Democrático, buscando abrir espacios de negociación para la siguiente etapa legislativa del proyecto.