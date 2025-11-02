Ranking de presidentes sudamericanos: Lula lidera en popularidad y Boric se mantiene en el top 5

Según el ranking mensual de CB Consultora Opinión Pública, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es el mandatario con mayor popularidad en la región, seguido por el argentino Javier Milei y el uruguayo Yamandú Orsi.

De acuerdo a una publicación de Bloomberg, el listado fue elaborado mediante un sondeo a más de mil ciudadanos en cada país de América Latina entre el 17 y el 22 de octubre.

La medición muestra que Lula da Silva registra una imagen favorable con el 48,8%, es decir, mejoró 1,3% en comparación con septiembre. Mientras que la novedad en el listado de octubre fue el avance del jefe de Estado de Argentina, quien subió de la quinta a la segunda posición con una imagen positiva del 45,9%. Incremento en su popularidad que quedó de manifiesto con el triunfo de su partido, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

Un poco más atrás en tercera posición está el mandatario uruguayo, quien retrocedió dos puestos desde la medición del mes anterior, con un 45,5% de aprobación.

El cuarto lugar lo obtuvo el Presidente de Chile, Gabriel Boric, con una preferencia del 43,4%, quien se mantiene en el top 5 de los mandatarios mejor evaluados a pocos meses de terminar su administración.

Más abajo le sigue Daniel Noboa de Ecuador, con el 42,9%, Santiago Peña de Uruguay con el 39,6%, y Gustavo Petro de Colombia con el 38,1%. Mientras que el último lugar lo ocupa Nicolás Maduro con el 19,1%.