Día Mundial del Churro: el manjar lidera entre los sabores favoritos de los chilenos

En Chile, los churros son más que un antojo: son una tradición dulce que se disfruta durante todo el año, pero especialmente hoy, en el Día Mundial del Churro, cuando las churrerías y aplicaciones de delivery registran un aumento en la demanda de este clásico postre.

Aunque el origen exacto del churro es incierto, se cree que nació en España como una masa frita creada por pastores y más tarde se expandió por América Latina, adaptándose con rellenos locales como el manjar, el dulce de leche o el chocolate.

En Chile, esta preparación se ha convertido en un símbolo de las ferias, los festivales y las tardes frías. Su versión más popular —frita, espolvoreada con azúcar flor y rellena de manjar— sigue conquistando paladares, demostrando que, pese a las modas gastronómicas, hay sabores que nunca pasan de moda.

De acuerdo con datos de Uber Eats, los chilenos tienen preferencias claras al momento de elegir su versión favorita. Los churros simples lideran los pedidos con un 64% del total, mientras que el manjar se impone como el acompañamiento más solicitado, representando el 62% de las ventas con topping.

“El churro se ha consolidado como un postre de alta demanda durante todo el año en nuestra plataforma. Los datos demuestran que los chilenos prefieren las versiones tradicionales, con el manjar como acompañamiento estrella, seguido por el chocolate (15%), Nutella (13%) y azúcar flor (10%)”, explicó Verónica Jadue, gerente de Comunicaciones de Uber para Chile.

La aplicación también destacó que los paquetes de churros españoles con salsas son el formato más pedido, una opción ideal para compartir entre amigos o familia. Pero el dato más curioso viene de Santiago: un usuario realizó un pedido récord de 120 churros clásicos con salsa de chocolate, marcando uno de los encargos más grandes registrados en la plataforma.

Promociones para celebrar

Como parte de la conmemoración del Día Mundial del Churro, varias churrerías y locales en distintas comunas del país ofrecen descuentos especiales a través de Uber Eats. Entre ellos destacan: