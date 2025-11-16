Jara se impone en Nueva Zelanda y Corea del Sur, mientras Kast gana en Malasia

La candidata oficialista Jeannette Jara se impuso en la elección presidencial de primera vuelta de este domingo en Nueva Zelanda y Corea del Sur, mientras el republicano José Antonio Kast venció en Malasia, según informó 24 Horas.

Se trata de resultados preliminares, ya que los definitivos serán informados a las 18:00 horas por el Servicio Electoral.

Nueva Zelanda

De acuerdo a la información recopilada por 24 Horas, en Nueva Zelanda el proceso se desarrolló con normalidad en los locales habilitados tanto en Welinngton como en Auckland.

En el segundo lugar quedó Johannes Kaiser, mientras que en el tercer y cuarto José Antonio Kast y Evelyn Matthei, respectivamente.

En quinto lugar quedó ubicado Franco Parisi, luego Harold Mayne-Nicholls y en última ubicación tanto Marco Enríquez-Ominami como Eduardo Artés.

Corea del Sur

En tanto, la capital Seúl fue el escenario para el voto de los chilenos y chilenas que residen en Corea del Sur.

Jara alcanzó 73 votos, muy por delante de Kast (21). Les siguieron Matthei (18), Kaiser (7), mientras Mayne-Nicholls y Artes lograron 4 cada uno. Enríquez-Ominami obtuvo un voto.

Finalmente, en Malasia Kast ganó con 8 votos, seguido de Matthei (7) y Jara (3). El resto de los participantes no logró votos.