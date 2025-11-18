Académica croata Željka Lovrenčić en Chile

Estadio Croata de Santiago, Avenida Vitacura 8049, Vitacura.

Viernes 21 de noviembre – 19:00 horas.

La más connotada hispanista, académica, traductora y ensayista croata, Željka Lovrenčić, visita Chile con motivo del lanzamiento de dos obras literarias chileno-croatas: una antología poética bilingüe de 15 poetas chilenos y 15 poetas croatas, y Puentes sobre el mar, libro de relatos, cuentos y poemas de 20 escritores chilenos de origen croata.

La actividad central de presentación es organizada por el Círculo de Profesionales y Empresarios de Ascendencia Croata (CPEAC), en el marco de la celebración de sus 60 años de existencia. Se realizará el viernes 21 de noviembre a las 19:00 en el Estadio Croata de Santiago (ubicado en Avenida Vitacura 8049), contando con la participación de la diplomática y doctora en literatura Marta Tomić, junto a destacados poetas y escritores nacionales.

Lovrenčić es licenciada en Literatura Comparada y Letras Hispánicas, magister en Filología y doctora en Estudios Croatas. Vivió en Chile entre 1995 y 2000, donde se desempeñó como profesora de idioma y cultura croata en Punta Arenas y luego como Agregada Cultural en la Embajada de la República de Croacia en Santiago. Es autora de numerosos ensayos, críticas literarias, y es conferencista en encuentros y seminarios literarios en la mayoría de los países hispanoamericanos.

En su destacada trayectoria ha traducido a connotados autores como Miguel de Cervantes, Miguel de Unamuno, Pablo Neruda, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa, Antonio Skarmeta y al reciente premio nacional de literatura Ramón Díaz Eterović, entre otros.

Actualmente es miembro de la Junta Directiva y presidenta del Comité para Relaciones Literarias de la Sociedad de Escritores Croatas, miembro de la Matrix Croatica, institución sede de la cultura croata, y de la Asociación Internacional de Escritores y Artistas.

Agenda general Željka Lovrenčić en Chile

19/11/25 14.30: Charla en Pontificia Universidad. Católica, Escuela de Traductores, Facultad de Letras.

20/11/25: Visita al Palacio de La Moneda y breve encuentro con el Presidente Borić. Entrega de antologías a Presidencia.

21/11/25 11: 00: Presentación de Antología Poética Bilingüe Chile-Croacia 2025 en Palacio Rioja de Viña del Mar.

19:00: Conferencia y presentación de ambas antologías en el Estadio Croata de Santiago.

24/11/25 19:00: Presentación de Antología Poética Bilingüe Chile-Croacia 2925 en la Fundación Iberoamericana de Cultura.

25/11/25 19:00: Presentación de Antología Poética Bilingüe Chile-Croacia 2025 en la Sociedad de Escritores de Chile.