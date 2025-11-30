Argentina en peligro: vacunas obligatorias caen por debajo del 50 % y sarampión vuelve a las calles

Argentina acaba de cruzar un umbral peligroso, luego que se informara que ninguna vacuna del Calendario Nacional alcanza el 95 % de cobertura necesario para garantizar la inmunidad colectiva. Algunas ni siquiera llegan al 50 % y la consecuencia ya está en las calles: brotes de sarampión, coqueluche con muertos y un aumento del 65 % en tuberculosis.

Los números fueron difundidos por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), basados en datos oficiales del Ministerio de Salud y su propio Observatorio de la Infancia, son demoledores: Triple viral (sarampión-rubéola-paperas) a los 5 años (46,7 %), refuerzo antipolio (47 %), triple bacteriana celular (46 %) , difteria-tétanos-tos ferina (46,4 %) , triple bacteriana acelular a los 11 años (54 %), VPH en adolescentes (55 % mujeres, 51 % varones), fiebre amarilla en zonas endémicas del norte (30,3 %).

El resultado práctico, según informó BiobioChile, es que este año se confirmaron 35 casos de sarampión —una enfermedad que América había eliminado— y la semana pasada el Ministerio de Salud emitió una alerta nacional por un posible brote en un colectivo de larga distancia que unió dos ciudades de Entre Ríos. Al mismo tiempo, la provincia de Buenos Aires reporta 516 casos de coqueluche y cinco fallecidos, la mayoría lactantes.

“Se constata un descenso sostenido y generalizado en la administración de vacunas fundamentales del Calendario Nacional de Vacunación (CNV)”, advirtieron médicos de la Sociedad Argentina de Pediatría en un comunicado que advirtió sobre un escenario “frágil” y requiere “medidas inmediatas”.

Los pediatras exigen búsqueda activa casa por casa de niños con esquemas incompletos, campañas masivas en las escuelas, capacitación urgente de los equipos de salud y una ofensiva comunicacional para contrarrestar la desinformación antivacunas que se disparó tras la pandemia de Covid-19.

Todas las vacunas mencionadas son gratuitas y obligatorias, y están disponibles en cualquier hospital o centro de salud público. El problema no es el acceso, sino la confianza y la logística que se resquebrajaron en los últimos años.

La c ya quitó a América el certificado de región libre de sarampión por casos endémicos en Canadá y ahora en Argentina. La OMS, por su parte, viene advirtiendo desde hace meses que el mundo está viendo el regreso de enfermedades “olvidadas” precisamente por el mismo motivo: el miedo y la desinformación ganaron terreno.