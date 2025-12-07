El Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó “la solución” a la gigantesca megatoma del Cerro Centinela de San Antonio, un campamento que compromete a más de 10.000 personas, al que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó su desalojo, y que el Gobierno no podrá resolver completamente antes de dejar el poder el 11 de marzo.

En una entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado confirmó que la implementación del desalojo, un operativo de magnitud inédita, se “va a prolongar por varias semanas y meses”. Esto significa que el plan para recuperar el terreno no es de su exclusiva responsabilidad, sino que se traspasará inevitablemente al próximo Gobierno.

“Nosotros lo vamos a implementar en este Gobierno, pero obviamente su desarrollo va a implicar que, con el paso de las semanas, las autoridades que asuman continúen con lo que nosotros ya vamos a haber avanzado”, declaró Elizalde.

Y agregó: “Hay 95 comunas al menos en Chile que tienen una población menor que la que tiene esta toma”, justificando así el extremo resguardo y la lentitud del proceso de desalojo, por el que el Estado compró parte de los terrenos.

Elizalde dice que hubo más expropiaciones con Piñera Respecto a la solución habitacional, el ministro del Interior detalló que el Gobierno anunció hace meses un plan habitacional para la zona. La intención original fue llegar a un acuerdo de compraventa con los propietarios. Sin embargo, esa opción se frustró debido a que el precio exigido por los dueños estaba “muy por sobre el precio de mercado”. Ante la falta de acuerdo, dijo que el Ejecutivo tomó la decisión de iniciar la expropiación. Esta medida no recae sobre la totalidad del terreno, sino sobre “poco menos de la mitad del paño”, con el objetivo de llevar adelante el proyecto habitacional.

El ministro aclaró que esta medida no afectará la totalidad del terreno ocupado, sino que se concentrará en “poco menos de la mitad del paño” con el fin exclusivo de desarrollar el proyecto habitacional.

Elizalde defendió el uso de esta herramienta, subrayando que la expropiación es un mecanismo “que consagra nuestra Constitución y las leyes” chilenas. Incluso, destacó que esta herramienta fue utilizada “más en el gobierno anterior que en el gobierno actual”, en respuesta a posibles críticas sobre su legalidad o conveniencia.

Una de las principales objeciones al plan gubernamental ha sido la preocupación de que se incentive la toma de terrenos o se permita que los ocupantes “se salten la fila” para la obtención de viviendas sociales.

Elizalde contrarrestó esta crítica al señalar que la necesidad de un plan habitacional fue planteada por el Gobierno hace “muchos meses”, y que la mesa técnica conformada previamente demostró la voluntad de buscar soluciones estructurales para la situación habitacional en San Antonio.

Complejidad y Resguardo del Plan

Elizalde explicó la duración y la cautela en la implementación del operativo, citando la magnitud de la toma, la cual “compromete a más de diez mil personas”. Detalló que en el asentamiento residen aproximadamente tres mil niños y más de mil personas mayores o con algún tipo de discapacidad.

Respecto a los pasos legales, el titular de Interior indicó que el desalojo es “responsabilidad de un conjunto de instituciones”. La delegación presidencial regional presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un informe detallando la estrategia para realizar el operativo, la cual fue acogida por el tribunal de alzada.

No obstante, el ministro subrayó que el plan se mantiene bajo condición reservada. Esta reserva es crucial porque, según explicó Elizalde, cuando el detalle del desalojo “ha salido publicado por algún medio de comunicación, se ha hecho más difícil” el proceso