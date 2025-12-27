Encuesta: 71% critica “amarre” de funcionarios públicos

Un 71% critica el “amarre” de funcionarios públicos, según una encuesta de Black&White difundida este sábado por emol.

El sondeo, realizado entre el 22 y 23 de diciembre, arrojó que a la mayoría (71%) le parece mal la cláusula que limitará el despido de funcionarios a contrata.

Dicha percepción aumenta entre hombres, y también a medida que aumenta la edad y GSE. Asimismo, la mayoría (69%) está más de acuerdo con el futuro gobierno del Presidente electo José Antonio Kast, que acusa un intento de “amarrar activistas y operadores políticos” del actual gobierno de Gabriel Boric.

La proporción en desacuerdo con la norma aumenta entre hombres y personas mayores de 35 años. Lo anterior evidencia que la ley fue muy mal percibida por la ciudadanía, y reafirma que el apoyo de cerca del 30% hacia el gobierno es bastante estable.

Polémica

El tema se refiere a una norma que ingresará el Gobierno que limita los despidos de funcionarios públicos en el marco de la ley de reajuste al sector público.

En concreto, el Ejecutivo busca que la no renovación de contratas en una serie de entidades públicas solo podrá efectuarse mediante un “acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho”, el cual esté sustentado “en criterios objetivos y acreditables”.

Por ello, en caso de despidos, “no bastará la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.

Esto, considerando que por lo general, las desvinculaciones se realizan bajo declaración de “necesidades del servicio”.

Según el cálculo del economista y y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la U. Católica, David Bravo, habría alrededor de 380 mil funcionarios a contrata, considerando trabajadores del gobierno central y de municipios.

Defensa

Hace unos días, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, descartó en Radio Infinita que la medida sea un “amarre”, pues “sería decir algo del tipo ‘no vas a permitir que se despida a la gente’. Y eso no es lo que dice esto. Es simplemente una norma que lo que busca es evitar arbitrariedad”.

Además, aseguró que “en ningún caso” la norma volvería más compleja la formación de equipos para el próximo gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast.

Por su parte, el Mandatario electo hizo un llamado a enfocarse en otros temas prioritarios para los chilenos y dejar a un lado la discusión del polémico artículo de “amarre”.

“Que hoy día estemos discutiendo en una ley de reajuste otras normas que nunca habían sido debatidas al término de un gobierno y al comienzo de otro, me parece una señal equivocada (…) Creo que esto no ayuda a ese buen traspaso del cual conversamos en La Moneda el día lunes recién pasado”, señaló Kast.

De acuerdo al sondeo, el principal problema para la población continúa siendo la inseguridad, delincuencia y narcotráfico con un 74% de las personas que lo mencionan en primer o segundo lugar. La economía vuelve a posicionarse como segunda mayoría, dado un aumento de 5 puntos porcentuales, con el 35% de menciones.