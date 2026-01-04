Asesinato de Ronald Ojeda: Fiscalía confirma que investigación podría incorporar a Diosdado Cabello

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la Fiscalía Nacional emitió este domingo un comunicado en el que confirmó que la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, permanece activa y podría incorporar a autoridades del Gobierno venezolano, entre ellas, el actual ministro del Interior Diosdado Cabello.

El Ministerio Público aclaró que, aunque el lunes 29 de diciembre se presentó la primera acusación contra 20 imputados ya privados de libertad —en una causa vinculada al clan “Piratas de Aragua” y a cargo de la Fiscalía ECOH—, existe una investigación paralela por los mismos hechos que sigue abierta bajo la dirección de los fiscales Héctor Barros y Alex Cortez.

“Cualquier nuevo imputado o detenido será incluido en la causa que se mantiene vigente, lo que podría incluir autoridades de dicho país, si los antecedentes así lo determinan”, señaló el comunicado, precisando que se indaga “especialmente la eventual participación en este crimen de personas que se desempeñan en el Gobierno venezolano como el señor Diosdado Cabello”.

La Fiscalía ratificó además que el asesinato tiene carácter político y reiteró su expectativa de que las autoridades venezolanas colaboren en la persecución del crimen organizado transnacional, especialmente en procesos de extradición y órdenes de detención pendientes.