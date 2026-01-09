Artículos destacados 09012026

En realidad no se trata de Venezuela, se trata de Cuba

La crisis en Venezuela no responde a su peso geopolítico ni al petróleo, sino a la presión de EE.UU. sobre Cuba: debilitar a Maduro busca cortar el suministro a La Habana y forzar un cambio de régimen impulsado por Marco Rubio. El análisis de José Gabriel Palma.

La trama criminal por la que acusan a Maduro de traficar junto a las FARC y al Tren de Aragua

El líder máximo del TDA, Héctor “Niño” Guerrero (que tiene al menos dos órdenes de aprehensión vigentes en Chile), figura en la misma acusación, al igual que “El Chapo” Guzmán y organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y los Zetas venezolanos.

La secreta negociación en Qatar entre Estados Unidos y Delcy Rodríguez

Una investigación del Miami Herald, publicada en octubre, daba a conocer que desde abril de 2025 que la ahora presidenta interina de Venezuela estaba en negociaciones con el Gobierno de Donald Trump y que siempre estuvo contemplado que ella encabezara el país.

Xabier Coscojuela, periodista venezolano: Trump pone a Delcy Rodríguez como “si fuera su empleada”

El periodista venezolano y exdirector del medio venezolano TalCual advirtió que la designación de Delcy Rodríguez consolida un escenario sin elecciones inmediatas y sostuvo que la presión de Estados Unidos apunta a estabilidad y petróleo, no a garantizar democracia. Mirna Schindler ahonda en el escenario desde Venezuela.

Paulina Astroza y el “hemisferio” de Trump: “Volvemos a ser el patio trasero de EEUU”

La experta internacional explicó que cuando Donald Trump habla de “nuestro hemisferio” retoma una lógica de control sobre América, donde EEUU se arroga el derecho de intervenir para resguardar su seguridad e intereses estratégicos, relegando nuevamente a la región al rol de “patio trasero”. Doble destacado para Al Pan Pan esta semana.