Kiev queda sin calefacción por ataque y alcalde pide evacuar

La mitad de los edificios residenciales de Kiev quedaron sin calefacción luego de que Rusia lanzara intensos ataques contra infraestructura civil este viernes (09.01.2026), donde perdieron la vida cuatro personas. El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, pidió a los residentes en condiciones de hacerlo que abandonen la ciudad temporalmente y busquen refugio calefaccionado fuera de la urbe.

“La mitad de los edificios de apartamentos de Kiev -casi 6.000- están sin calefacción debido a daños a la infraestructura crítica causados por un ataque masivo del enemigo”, dijo Klitschko. “También hago un llamado a los residentes de la capital que tengan la posibilidad de abandonar temporalmente la ciudad y trasladarse a lugares con fuentes alternativas de energía y calefacción, para que lo hagan”, añadió. La capital registraba el viernes temperaturas en torno a los -8 °C y en descenso.

La empresa eléctrica privada DTEK reportó que además 417.000 hogares están sin suministro de luz en Kiev. En tanto, el presidente Volodimir Zelenski, detalló que unos 40 edificios resultaron afectados por los ataques, incluidos 20 edificios residenciales y la embajada de Qatar, país que posteriormente detalló que ninguno de sus funcionarios resultó herido tras el bombardeo de su representación diplomática.

No es primera vez

“Además de nuestra infraestructura civil y las instalaciones energéticas, anoche un dron ruso dañó un edificio de la Embajada de Qatar, un Estado que hace tanto para mediar con Rusia con el fin de asegurar la liberación de prisioneros de guerra y civiles retenidos en prisiones rusas”, detalló Zelenski en un mensaje en la red social X (Twitter). No es la primera vez que un bombardeo ruso daña edificios de legaciones diplomáticas.

Las consecuencias más fuertes para embajadas en Kiev se registraron en diciembre de 2024, cuando Rusia golpeó con cinco misiles balísticos norcoreanos y de fabricación propia la capital ucraniana. Entonces, el ataque provocó daños en cinco distritos de la capital de Ucrania y los cristales de las embajadas de Portugal, Argentina, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Palestina, que se encontraban en un edificio situado a pocos metros del lugar de las explosiones, sufrieron daños menores.