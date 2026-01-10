Groenlandia: “No queremos ser americanos”

Los partidos políticos de Groenlandia en un comunicado conjunto la noche del viernes declararon que no quieren ser estadounidenses, después de que el presidente Donald Trump volviera a sugerir el uso de la fuerza para anexionar ese territorio autónomo danés rico en minerales.

“No queremos ser americanos, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”, reafirmaron en una declaración conjunta los líderes de los cinco partidos del Parlamento de Groenlandia, el Inatsisartut. El documento incluye a las cuatro fuerzas políticas que conforman el gobierno y también al partido de la oposición, que aboga por una rápida independencia del territorio danés.

“El futuro de Groenlandia debe ser decidido por los groenlandeses”, zanja el comunicado. “La tarea del futuro de Groenlandia se hace en diálogo con su gente y en base a las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello”, añade la declaración conjunta. El texto resalta que esa decisión debe tomarse sin presiones y sin la “intromisión” de otros países, y expresa el deseo de que cese el “desprecio” de Estados Unidos por esta isla ártica.

Reuniones la semana que viene

El documento fue difundido antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que no va a permitir “que Rusia o China ocupen Groenlandia” por lo que ha decidido “hacer algo” con esta isla del Ártico, “ya sea por las buenas o por las malas“.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha alertado de que una toma norteamericana de Groenlandia acabaría con “todo”, es decir, con la OTAN y la estructura de seguridad posterior a la Segunda Guerra Mundial. El secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá la próxima semana con el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca y representantes de Groenlandia para hablar de la situación.