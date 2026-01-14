Oficial: Pin-Up acompañará al campeón de Chile 2025, Coquimbo Unido

Ya es oficial que el nuevo patrocinador de Coquimbo Unido es Pin-Up. Después de semanas de rumores y guiños en redes sociales, el club campeón de Chile 2025 confirmó el nombre de la marca que lo acompañará en la nueva temporada.

El 2025 fue un año histórico para Coquimbo Unido. El equipo logró el primer campeonato de su historia en la Liga de Primera y lo hizo con una ventaja clara sobre sus rivales. Terminó el torneo con 23 victorias, 6 empates y solo una derrota en 30 partidos, superando a Universidad Católica por 17 puntos. Muchos medios deportivos calificaron esta campaña como una de las más sorprendentes del fútbol chileno moderno.

Uno de los momentos más recordados fue el gol clave del delantero panameño Cecilio Waterman, que terminó siendo decisivo en la lucha por el título. Más allá de los nombres, el gran mérito del equipo fue su unión. Coquimbo Unido se armó con jugadores poco conocidos, pero logró formar un grupo fuerte y sólido que superó a clubes con más historia y presupuesto. Además, el club también tuvo una buena participación en la Copa Chile 2025, donde alcanzó los cuartos de final.

Con este contexto de éxito deportivo y crecimiento del club, la llegada de un nuevo patrocinador se vuelve una parte clave del proyecto. En este escenario aparece Pin-Up, una marca que trabaja con el fútbol desde 2016. A través de patrocinios directos y de su programa Pin-Up Partners, colabora con clubes, crea contenido y mantiene una relación activa con los hinchas. Este tipo de acuerdos también da apoyo financiero a los equipos, lo que ayuda al desarrollo y al trabajo diario del club.

Parece que Pin-Up ha hecho de apoyar a los campeones de Chile una costumbre, y la elección de Coquimbo Unido luce más que lógica tras su temporada histórica. Ahora ambas partes inician una nueva etapa, con la expectativa de una colaboración sólida y el objetivo de seguir creciendo y alcanzar nuevos logros en la temporada que viene.