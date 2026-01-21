Orquesta Sinfónica Nacional abre su ensayo general para recibir aportes para afectados por incendios

El ensayo general del concierto Ensueños Musicales, que se realizará el jueves 22 de enero bajo la dirección de Christian Lorca, se abrirá excepcionalmente al público con el objetivo de recibir aportes voluntarios en beneficio de artistas damnificados por los incendios en la zona centro-sur del país.

El ensayo será a las 10:00 horas, con apertura de puertas a las 9:30, y el ingreso será por orden de llegada. Los aportes serán voluntarios y en efectivo.

Se trata del ensayo general de un concierto anunciado en diciembre, cuyas entradas se agotaron a comienzos de enero, y que marcará el último encuentro musical en este espacio antes de la inauguración de la temporada en marzo, tras el receso universitario. El programa reúne obras ampliamente conocidas por el elenco y muy queridas por el público: La tumba de Couperin de Maurice Ravel; Preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy; la obertura El murciélago de Johann Strauss II y la Suite de Cascanueces N°1 de Piotr I. Tchaikovsky.

Sobre la propuesta, el director invitado Christian Lorca comenta: “Es un programa muy ameno y rápido de comprender. No necesitas ser un erudito o erudita en la música o en el arte para entender lo que está sucediendo o las emociones que se transmiten”, aseguró.