Ministra Orellana por cuestionamientos a Judith Marín: “Es un error basar una crítica en la fe”

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, rechazó los cuestionamientos a la futura jefa de la cartera, Judith Marín, y aseguró que “es un error basar una crítica en la fe o en la edad”.

“Ella es más joven de lo que era yo cuando asumí. Tiene 30, pero tiene más experiencia de la que yo tenía, porque yo nunca fui electa para un cargo de representación popular. Ella fue concejala. A mí lo que me interesa, más allá de lo que opinen algunas o algunos, es hacer un trabajo que asegure el principio fundamental de la administración pública, que es la continuidad en las funciones del Estado”, dijo.

En entrevista con La Tercera, la autoridad señaló que hay mujeres de derecha también, con las cuales se ha podido avanzar mucho. “He agradecido siempre el liderazgo y la visión de figuras como Carmen Gloria Aravena, que pasó también por republicanos, que fue clave para que pudiéramos aprobar la Ley de Cuidados; la senadora Paulina Núñez, quien siempre ha facilitado los debates de igualdad de género hacia la derecha”.

Consultada por el perfil conservador y evangélico de la recientemente designada ministra de la Mujer, Orellana declaró que “hay que conocer un poco la historia amplia del desarrollo de los derechos de las mujeres. Es una mujer católica conservadora, Simone Veil, la que legaliza el aborto en Francia. Ella distingue su fe personal respecto de la labor pública, en un muy, muy famoso discurso. Ejemplos así hay muchos”.

La militante del Frente Amplio, también calificó como una “responsabilidad política mínima” defender el legado del Presidente Gabriel Boric y desestimó la posibilidad de eventuales retrocesos en la agenda de género.

“Uno de los efectos que tiene vivir en un país tan apegado a lo normativo como el nuestro es que la mayoría de los debates sociales se han transformado también en cambios jurídicos, y por lo tanto requieren un nuevo debate legislativo de querer hacerlos retroceder. No creo que por distintas visiones la ley vaya a ser puesta en duda”, afirmó.

Respecto a las iniciativas que a su juicio deberían tener continuidad destacó “la ley de violencia digital”.

“En la ley integral contra la violencia creamos la figura de la difusión no consentida de imágenes íntimas enviadas consentidamente, es decir, estas imágenes que uno envía voluntariamente, pero a una persona, no a un grupo de WhatsApp, no a una red social. Esa es una norma que está en segundo trámite en la Comisión de Constitución. En la Comisión de Constitución va a quedar la reforma a la sociedad conyugal. Y espero que así como la ministra (Mónica) Zalaquett me encomendó continuar esa tramitación, espero que se continúe”, indicó.