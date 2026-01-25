Senapred cancela Alerta Roja en la Región de Ñuble por incendios forestales

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló este domingo la Alerta Roja Regional para la Región de Ñuble por incendios forestales, que se mantenía vigente desde el 17 de enero del 2026.

“Ya no existe la condición de simultaneidad de incendios que excedía la capacidad operativa regional, ni la amenaza inminente para personas, vivienda o infraestructura crítica”, señalaron desde Senapred.

Asimismo, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que los siniestros que afectaron a la zona y que dieron origen a la declaración de la medida “se mantienen actualmente controlados”.

La Alerta Roja Regional se decretó en la Región de Ñuble por la presencia simultánea de siniestros en las comunas de El Carmen, Quillón, Coelemu, San Ignacio, Pinto, San Fabián, Coihueco, San Nicolás y Ránquil.