Cruce interno en el PC por declaraciones sobre Cuba vuelve a tensionar a Jeannette Jara

Las declaraciones del exdiputado Hugo Gutiérrez sobre Cuba reactivaron esta semana las diferencias internas del Partido Comunista y la brecha entre sus sectores doctrinario y progresista. El episodio también generó incomodidad en el Gobierno y en los partidos del Socialismo Democrático, al incluir descalificaciones directas al Presidente Gabriel Boric y cuestionamientos a la excandidata presidencial Jeannette Jara.

La controversia se instaló tras el programa de streaming Barbarroja, donde Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos, cuestionaron duramente a quienes califican al régimen cubano como una dictadura. Gutiérrez fue explícito al señalar que “en este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura”, deslizando una línea roja ideológica que incomodó a sectores del propio PC.

Aunque las declaraciones no apuntaron directamente a ella, el mensaje fue leído como una alusión a Jeannette Jara, quien durante la campaña presidencial sostuvo que Cuba “claramente no es una democracia”. Esa definición ya había provocado un cruce con el presidente del partido, Lautaro Carmona, quien desestimó la existencia de presos políticos en la isla y marcó distancia pública con la entonces candidata.

El debate también escaló hacia La Moneda. Las descalificaciones de Gutiérrez al Presidente Gabriel Boric, a quien calificó de “cobarde” y “servil” por su postura frente a Cuba. En respuesta, la Ministra secretaria general, Camila Vallejo, señaló que “En esto siempre hay que ser respetuosos del Presidente de la República” y advirtió que los insultos “no contribuyen” al debate político.

Más allá del cruce con el Ejecutivo, el episodio volvió a poner en evidencia una fractura interna en el PC entre un sector doctrinario y otro más pragmático, donde se ubican figuras como Jara, Vallejo y Marcos Barraza. Tras la derrota electoral, la exministra reconoció estar evaluando su continuidad en el partido.

El tema también generó reacciones en el Socialismo Democrático. Desde el PS, su presidenta Paulina Vodanovic criticó el tono de los cuestionamientos y llamó a valorar el rol que Jara cumplió para la centroizquierda. En tanto, la alcaldesa Karina Delfino afirmó que liderazgos como el de la exministra “deben seguir vigentes” en la política, independientemente de su militancia.

En medio del debate, Jara publicó una imagen junto a dirigentas comunistas, gesto leído en el oficialismo como una señal de contención interna, aunque sin despejar del todo el escenario. Mientras tanto, el “factor Cuba” vuelve a instalarse como un punto de fricción que el PC aún no logra cerrar.