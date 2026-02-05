Los 15 mejores casinos en línea de Chile 2026

¿Te apasiona el juego online? ¿Buscas los casinos online más seguros y entretenidos de Chile este 2026? Acá ha llegado otra actualización del ranking de los mejores casinos online de Chile, elaborado al oír las opiniones de jugadores, expertos y valorando las tendencias del sector.

Hemos revisado más de 200 casinos para seleccionar únicamente las más destacadas. Cada una brilla por algo distinto: atractivos bonos, amplia oferta de juegos, pagos adaptados a Chile o buenas opciones para apostar en deportes.

El número uno es 20Bet, considerado el mejor casino online de Chile por ofrecer un entorno confiable, excelentes promociones, apuestas deportivas y juegos en línea que realmente entretienen y pagan.

Mejores Casinos Online Chile

20bet – mejor casino y apuestas deportivas en pesos chilenos Granawin – mejor casino con uno de los bonos más grandes TonyBet – mejor casino con dos bonos de bienvenida TopacioBet – mejor casino con depósitos y retiros rápidos 1Redbet – mejor casino para apuestas deportivas y juegos en un solo lugar Jugabet – mejor casino sin requisitos de apuesta Novibet – mejor casino con plataforma optimizada para móviles Spinarium – mejor casino con promociones constantes SapphireBet – mejor casino con bonos diarios automáticos Slottica – mejor casino con catálogo de tragamonedas 1xBet – mejor casino para apuestas deportivas y juegos en un solo lugar Sol Casino – mejor casino con múltiples licencias de confianza Lizaro – mejor casino con temática de aventura y gamificación Bodog – mejor casino para fanáticos del fútbol y apuestas en vivo Megapari – mejor casino con uno de los bonos más grandes

Desde tragamonedas con jackpots hasta ruleta en vivo y bonos sin condiciones, esta guía te dará una visión clara de lo que ofrece cada casino. Además, incluimos tablas prácticas para que compares todo rápidamente.

Análisis del Mercado de iGaming en Chile

Chile es una de las economías más estables de Sudamérica para el iGaming. La penetración de internet alcanza el 90.2% entre sus 19.6 millones de ciudadanos.

El 84.7% de los usuarios de internet participan en algún tipo de juego. Los dispositivos móviles dominan el mercado. Son la opción preferida del 55.8% de los jugadores.

Estado Actual del Mercado de Apuestas en Línea 2026

¿Dónde está el proyecto de ley? El Boletín 14838-03 se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado. Fue aprobado en la Cámara de Diputados en diciembre de 2023. Ahora el enfoque está en los detalles técnicos. Carga tributaria. Medidas de bloqueo para operadores no autorizados.

Impuestos y Contribuciones

Se mantiene el impuesto del 20% sobre los ingresos brutos (GGR). Eso es lo principal. Pero hay más. Se discute un aporte del 2% para federaciones deportivas. Y un 1% para la promoción del juego responsable.

Periodo de Transición

Los operadores del “mercado gris” tienen 12 meses. Deben regularizar su situación. Obtener una licencia oficial. Después de ese plazo, todo cambia.

Medidas de Bloqueo

Tras el fallo de la Corte Suprema, los proveedores de internet (ISP) pueden bloquear plataformas. Solo si no tienen residencia fiscal en Chile. O si no cumplen con la futura normativa. Eso significa que los operadores internacionales deberán adaptarse. O quedarse fuera.

Publicidad Deportiva

La regulación busca formalizar los contratos de patrocinio en el fútbol profesional. Solo empresas con licencia podrán publicitar. Las que estén en proceso de licenciamiento también podrán hacerlo. Pero deben cumplir con los requisitos.

Datos del Mercado

El fútbol domina las apuestas deportivas. Representa el 75% del total.

Las tragamonedas online y los juegos de cartas crecen. Mostrando una adopción sólida.

Operadores internacionales como Betano dominan más del 50% del mercado. Hay oportunidades para nuevos operadores. Especialmente los que ofrezcan contenido localizado y pagos seguros.

Se estima que el mercado online alcance 669.7 millones de dólares para 2027.

La transición de un mercado “gris” a uno regulado atraerá más inversión extranjera directa.

¿Preparado para descubrir los mejores casinos en línea de Chile en 2026? A continuación, te daremos todos los detalles de los mejores casinos en línea de Chile y qué hizo que cada uno encabezara nuestra lista.

1. 20Bet – Una combinación conveniente de juegos y apuestas

20Bet es más conocido como casa de apuestas que como casino, pero tiene una selección de juegos enorme que lo convierte en uno de los mejores sitios para jugar en Chile. Por ejemplo, cuenta con más de 9.000 tragamonedas, cientos de jackpots, blackjack, póker, otros juegos de mesa y muchos juegos de azar en vivo.

Operado por TechSolutions Group N.V. y con licencia de Curacao Gaming Authority, 20Bet acepta todos los métodos de pago chilenos, incluyendo WebPay y MACH, permitiendo transacciones en pesos chilenos sin complicaciones.

Bono de bienvenida: 100% hasta CLP $100.000 + 120 giros gratis

Juegos disponibles: +9.000

Métodos de pago: WebPay, MACH, Skrill, Neteller, Visa, MasterCard, transferencia bancaria

Ventajas:

Más de 9.000 juegos en total

Juegos exclusivos

Casino en vivo tiene mesas en español

Proveedores de mucha reputación en la industria

Desventajas:

Requisitos de apuesta altos

Buscador básico que dificulta la búsqueda de juegos

2. Granawin – +15.000 juegos y programa VIP

Granawin Casino Chile

Granawin es un casino online de Chile que cuenta con una de las colecciones de juegos más grandes que existen. Con más de 15.000 títulos, ofrece slots, juegos rápidos y casino en vivo de más de 100 proveedores top de la industria.

Además, ofrece un bono de bienvenida para duplicar tu primer depósito y una promoción de recarga los viernes, para comenzar el fin de semana con buen pie. Su interfaz está totalmente en español y acepta pesos chilenos, lo que simplifica todo el proceso de depósito y retiro.

Bono de bienvenida: 100% hasta CLP $100.000 + 120 giros gratis

Juegos disponibles: +15.000

Métodos de pago: Visa, WebPay, MACH, transferencias bancarias, criptomonedas

Ventajas:

Enorme catálogo de juegos

Apuestas deportivas y en vivo

Programa VIP con ofertas exclusivas

Casino en vivo con +800 juegos

Desventajas:

Casino menos conocido entre los jugadores

Pocos métodos de pago en comparación con otros casinos

3. TonyBet – Unos 7.000 títulos y soporte 24/7

TonyBet casino para Chile

TonyBet es un casino relativamente nuevo en Chile, fundado en 2003. Ofrece una colección grande de juegos con más de 7.000 títulos, y aquí sí tienes un filtro de búsqueda más avanzado. Ofrece juegos en vivo de muchos proveedores de renombre (y también nuevos), póker y soporte 24 horas, por si te ocurre alguna urgencia.

Una de sus grandes ventajas es su aplicación móvil disponible para Android, lo que permite jugar desde cualquier lugar con fluidez y comodidad. TonyBet cuenta con licencia de la Comisión de Juego de Kahnawake, lo que asegura seguridad y legalidad.

Bono de bienvenida: CLP $275.000 en bonos + 150 giros gratis

Juegos disponibles: +7.000

Métodos de pago: Visa, MasterCard, WebPay, Khipu, Neteller, MuchBetter, MACH, transferencias bancarias

Ventajas:

Más de 7.000 juegos variados

Bonos para usuarios registrados

Muchos juegos de slots (gran colección)

Monto mínimo de depósito bajo en CLP

Desventajas:

Pocos game shows en vivo

Algunos bonos con condiciones estrictas

4. TopacioBet – Depósitos y retiros rápidos

TopacioBet es uno de los casinos online favoritos por su velocidad al procesar pagos. Con más de 2.500 juegos y una interfaz optimizada para móviles, es ideal para jugadores chilenos que priorizan la rapidez en sus transacciones.

Cuenta con licencia de Curazao y soporte en español, lo que lo convierte en una opción confiable para usuarios de Chile. Los depósitos son instantáneos y los retiros se procesan en un tiempo récord.

Bono de bienvenida: CLP $800.000 + 125 giros gratis

Juegos disponibles: +2.500

Métodos de pago: WebPay, Visa, MasterCard, Skrill, Neteller, Bitcoin, Khipu

Ventajas:

Depósitos y retiros súper rápidos

Interfaz optimizada para móviles

Soporte en español

Métodos de pago chilenos disponibles

Desventajas:

No tiene apuestas deportivas

Menos juegos que otros casinos online chile

5. 1Redbet – Casino y apuestas deportivas en un solo lugar

1Redbet combina lo mejor de dos mundos: un casino online completo y una casa de apuestas deportivas moderna. Si te interesa hacer pronósticos deportivos y además disfrutar de tragamonedas o juegos en vivo, esta plataforma es ideal.

Tiene una navegación intuitiva, variedad de eventos deportivos y una sección de eSports en crecimiento. Con licencia de Curazao, 1Redbet acepta depósitos en pesos chilenos mediante métodos locales. Ofrece un generoso bono de bienvenida que combina porcentaje alto y giros gratis. Además, destaca su aplicación móvil con excelente rendimiento.

Bono de bienvenida: 350% hasta CLP $10.000.000 + 275 giros gratis

Juegos disponibles: +6.000

Métodos de pago: WebPay, Visa, MasterCard, Skrill, Neteller, criptomonedas

Ventajas:

Combina casino y apuestas deportivas

Bono de bienvenida muy generoso con alto porcentaje

App móvil con excelente rendimiento

Variedad de eventos deportivos y eSports

Desventajas:

Menos conocido que otros casinos online chile

Requisitos de apuesta pueden ser altos para el bono

6. Jugabet – Impresionantes bonos de bienvenida

Jugabet es otro casino que merece la pena. Su selección de juegos es también sorprendente, y su lista es muy variada, entre tragamonedas, juegos de azar, mesas en vivo en español y juegos de mesa, como póker.

Aparte, tiene una app desde la que puedes jugar y reclamar su excelente bono de bienvenida. Operando con licencia de Curazao, esta plataforma se ha popularizado por ofrecer más de 7.000 juegos y una interfaz simple, pero funcional.

Bono de bienvenida: 275% hasta CLP $1.500.000 + 375 giros gratis

Juegos disponibles: +7.000

Métodos de pago: WebPay, transferencia bancaria, Visa, MasterCard, Tether, Khipu, MACH

Ventajas:

Más de 7.000 juegos de todo tipo

Más de 10 opciones de pago

Demo para jugar gratis

App móvil para Android

Desventajas:

La organización de los juegos es un poco caótica

Faltan algunos proveedores importantes

7. Novibet – Plataforma optimizada para móviles

Novibet tiene más de 15 años en el mercado y ha logrado mantenerse relevante gracias a su enfoque en la experiencia del usuario. Con una plataforma rápida y muy bien optimizada para móviles, es ideal para jugar desde cualquier dispositivo.

Ofrece promociones regulares, como bonos por depósito semanales, torneos y un club de fidelidad que premia cada jugada. La seguridad también es una prioridad: está licenciado por la Comisión de Juego de Kahnawake y certificado por eCOGRA.

Bono de bienvenida: 100% hasta CLP $200.000 (duplicamos tu primer depósito)

Juegos disponibles: +1.500

Métodos de pago: WebPay, Visa, Skrill, Neteller, iDebit, MasterCard, transferencia

Ventajas:

Plataforma súper optimizada para móviles

Más de 15 años de experiencia

Certificación eCOGRA para juego justo

Atención al cliente rápida

Desventajas:

Catálogo de juegos no es el más grande

No tiene apuestas deportivas

8. Spinarium – Promociones constantes

Spinarium tiene más de 10 años en el mercado y ha logrado mantenerse relevante gracias a su enfoque en promociones constantes. Con una plataforma rápida y muy bien optimizada para móviles, es ideal para jugar desde cualquier dispositivo.

Ofrece promociones regulares, como bonos por depósito semanales, torneos y un club de fidelidad que premia cada jugada. La seguridad también es una prioridad: está licenciado por la Comisión de Juego de Kahnawake y su servicio de atención al cliente está disponible las 24 horas.

Bono de bienvenida: 175% hasta CLP $1.550.000 + 10 giros gratis

Juegos disponibles: +2.000

Métodos de pago: WebPay, Visa, Skrill, Neteller, iDebit, MasterCard, transferencia

Ventajas:

Promociones constantes todo el tiempo

Más de 10 años de experiencia

Plataforma optimizada para móviles

Atención al cliente 24 horas

Desventajas:

Catálogo de juegos no es el más grande

No tiene apuestas deportivas

9. SapphireBet – Bonos diarios automáticos

SapphireBet es perfecto para quienes juegan todos los días. Su principal fortaleza son las promociones diarias: cada jornada puedes recibir giros gratis, bonos de recarga o cashback sin necesidad de códigos.

El casino está completamente traducido al español y tiene una interfaz veloz tanto en PC como en móvil, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar. Con licencia de la Malta Gaming Authority, SapphireBet ofrece más de 1.700 juegos de proveedores reconocidos. Su enfoque está puesto en la simplicidad: sin condiciones ocultas, sin programas complicados, solo entretenimiento puro.

Bono de bienvenida: Paquete de bienvenida hasta CLP $1.500.000 + 150 giros gratis

Juegos disponibles: +1.700

Métodos de pago: Visa, MasterCard, WebPay, Payz, Neteller, Skrill, Trustly

Ventajas:

Bonos diarios automáticos sin códigos

Licencia de Malta Gaming Authority

Interfaz veloz en PC y móvil

Sin condiciones ocultas

Desventajas:

No tiene apuestas deportivas

Menos juegos que otros casinos online chile

10. Slottica – Los mejores torneos y loterías

Este no es un casino tan conocido todavía en el mercado chileno, pero a nivel internacional se ha hecho un hueco fuerte y merecido. Slottica tiene una página web agradable para jugar, con buenos bonos, transacciones rápidas y una gran variedad de opciones de depósito y retiro en CLP.

Su paquete de bienvenida es uno de los más generosos que verás. Funciona bajo licencia de Curazao y ofrece dos tipos de bonos de bienvenida: uno con giros y otro con reembolso, dándote libertad para elegir cómo arrancar. La interfaz es moderna y fluida, con navegación clara tanto desde computador como desde dispositivos móviles.

Bono de bienvenida: Opción 1: 100% hasta CLP $425.000 + 200 giros / Opción 2: 10% reembolso hasta CLP $170.000

Juegos disponibles: +10.000

Métodos de pago: Visa, MasterCard, WebPay, MuchBetter, Skrill, Neteller, AstroPay

Ventajas:

Fácil de navegar

Apuestas deportivas como vertical

Bonos y promociones interesantes

Gran variedad de métodos de pago

Desventajas:

No hay tantos juegos como en otros casinos

Condiciones de los bonos un poco estrictas

11. 1xBet – Miles de juegos y app para Android/iOS

1xBet es bastante famoso por sus apuestas deportivas, pero también es un buen lugar para jugar en el casino. ¿Qué tiene? Pues un excelente bono de bienvenida, selección de juegos con dealer en vivo, muchos sistemas de pago y una app para iOS y Android.

Fundado en 2007 y con licencia de Curazao, 1xBet acepta depósitos en pesos chilenos mediante métodos locales. Tiene una navegación intuitiva, variedad de eventos deportivos y una sección de eSports en crecimiento.

Bono de bienvenida: Casino: 500% hasta CLP $1.100.000 / Deportes: 200% hasta CLP $500.000

Juegos disponibles: +7.000

Métodos de pago: +70, tarjetas bancarias, carteras electrónicas, en efectivo, criptomonedas, etc.

Ventajas:

Más de 7.000 juegos y +500 en vivo

App móvil para iOS y Android

Programa de fidelidad

Demos disponibles para casi todos los juegos

Desventajas:

Rollover alto para el bono de bienvenida

Navegación web complicada

12. Sol Casino – Múltiples licencias de confianza

Sol Casino es uno de los nombres más veteranos del sector, activo desde 2001. Con más de 20 años de experiencia y licencias de Kahnawake y Malta, es ideal para quienes buscan jugar en un entorno completamente regulado.

Su catálogo de juegos incluye títulos icónicos y jackpots progresivos. Con más de 800 juegos disponibles, aunque no tiene la misma cantidad que otros sitios, se destaca por su calidad. Además, Sol Casino opera de manera legal bajo la licencia otorgada por la Autoridad de Juego de Kahnawake.

Bono de bienvenida: 100% hasta CLP $20.000 por el primer depósito

Juegos disponibles: +800

Métodos de pago: WebPay, Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, transferencia bancaria

Ventajas:

Más de 20 años de experiencia

Múltiples licencias de confianza (Kahnawake y Malta)

Entorno completamente regulado

Juegos de alta calidad con jackpots progresivos

Desventajas:

Menos juegos que otros casinos online chile

No tiene apuestas deportivas

Sol Casino es sinónimo de trayectoria, legalidad y jackpots enormes. Un clásico que no decepciona.

13. Lizaro – Temática de aventura y gamificación

Lizaro es más que un casino: es una aventura interactiva. Desde que entras, eliges un personaje y avanzas en un mundo de niveles, misiones y recompensas. Su sistema de gamificación lo hace único en el mercado chileno.

Además, cuenta con más de 3.000 juegos de alta calidad, con tragamonedas, ruleta, blackjack y mucho más. Licenciado en Curazao y con atención al cliente en español, Lizaro también tiene promociones constantes, desafíos semanales y una tienda interna donde puedes canjear monedas ganadas por bonos reales.

Bono de bienvenida: Paquete de bienvenida: 250% hasta CLP $3.000.000 + 350 giros gratis

Juegos disponibles: +3.000

Métodos de pago: WebPay, Visa, MasterCard, Skrill, Neteller, ecoPayz, criptomonedas

Ventajas:

Sistema de gamificación único tipo RPG

Más de 3.000 juegos de alta calidad

Promociones constantes y desafíos semanales

Tienda interna para canjear monedas por bonos

Desventajas:

No tiene apuestas deportivas

Puede ser demasiado complejo para jugadores casuales

15. Bodog – Para fanáticos del fútbol y apuestas en vivo

Bodog es una opción ideal si el deporte corre por tus venas. Este casino y casa de apuestas ha sido diseñado pensando en los fans del fútbol y las apuestas en vivo. Tiene funciones únicas como las “cartas coleccionables de jugadores” y un sistema de logros que premia tus actividades.

Además, ofrece cuotas competitivas y estadísticas en tiempo real para que tomes decisiones informadas. La sección de casino no se queda atrás: tragamonedas, ruleta, blackjack y crupieres en vivo disponibles las 24 horas. Bodog tiene licencia de Curazao y está completamente traducido al español.

Bono de bienvenida: Hasta USD $1.000 (CLP $1.000.000) + 4 tickets para Sunday Freerolling + 50 giros gratis con tu primer depósito

Juegos disponibles: +2.000

Métodos de pago: WebPay, Visa, MasterCard, Skrill, Neteller, criptomonedas, ecoPayz

Ventajas:

Especializado en fútbol y apuestas en vivo

Cartas coleccionables de jugadores

Cuotas competitivas y estadísticas en tiempo real

Combina casino y apuestas deportivas

Desventajas:

Enfoque más fuerte en fútbol que en otros deportes

Menos conocido que otros casinos online chile

16. Megapari – Uno de los bonos más grandes en Chile

Megapari se ha consolidado como un favorito entre los jugadores chilenos por su enorme bono de bienvenida. Fundado en 2019, este casino combina una plataforma moderna con más de 6.000 juegos disponibles, desde tragamonedas hasta ruleta en vivo.

Su interfaz está totalmente en español, y acepta pesos chilenos, lo que simplifica todo el proceso de depósito y retiro. Megapari destaca por sus generosas promociones y su amplia selección de juegos de los mejores proveedores del mercado.

Bono de bienvenida: Paquete de bienvenida de hasta CLP $1.541.000 + 150 giros gratis

Juegos disponibles: +6.000

Métodos de pago: WebPay, Jeton, Bitcoin, Visa, Skrill, Transferencia bancaria

Ventajas:

Uno de los bonos de bienvenida más grandes del mercado

Más de 6.000 juegos disponibles

Apuestas deportivas y en vivo

Interfaz totalmente en español

Desventajas:

Menos conocido entre los jugadores chilenos

Pocos métodos de pago en comparación con otros casinos

Cómo elegir el mejor casino online chile para ti

Elegir entre tantos casinos online chile puede ser confuso. Te damos las claves para encontrar el perfecto para ti.

Seguridad y confianza

Lo primero: seguridad. Busca licencias válidas. Curazao. Malta. Kahnawake. Estas licencias garantizan que el casino es monitoreado. Que tus fondos están seguros. Que los juegos son justos.

También revisa política de privacidad clara. Medidas de seguridad. Certificaciones como eCOGRA. Todo esto importa.

Selección de juegos

Busca variedad. Tragamonedas. Ruleta. Blackjack. Póker. Juegos en vivo. Todo lo esencial. Y mientras más, mejor.

No solo cantidad. También calidad. Juegos de proveedores reconocidos. Microgaming. Playtech. NetEnt. Esos son buenos proveedores.

Métodos de pago

Debe aceptar pesos chilenos (CLP). Sin conversiones raras. Sin complicaciones.

WebPay. MACH. Tarjetas Visa y MasterCard. Transferencias bancarias. Skrill. Neteller. Bitcoin si te gusta. Mientras más opciones, mejor.

Los depósitos deberían ser instantáneos. Los retiros, rápidos. No esperar días para cobrar.

Bonos

Los bonos son importantes. Te dan más dinero para jugar. Más giros gratis. Más oportunidades de ganar.

Busca tamaño y condiciones. Lee los requisitos de apuesta. Algunos son razonables. Otros son imposibles.

No solo el bono de bienvenida. También promociones continuas. Torneos. Cashback. Todo suma.

Algunos casinos ofrecen bonos sin rollover en Chile, como Jugabet. Estos son raros, pero permiten retirar ganancias sin cumplir requisitos de apuesta. Perfecto si buscas flexibilidad.

Atención al cliente

Debe tener atención al cliente 24/7. En español. Y rápido. Chat en vivo es mejor. O teléfono. Algo que responda rápido.

Prueba contactarlos antes de registrarte. Si responden rápido, es buena señal.

Cómo registrarse y jugar en un casino online chile

Es más fácil de lo que piensas. Solo necesitas seguir estos pasos. En unos minutos estarás jugando.

1. Encuentra un casino online chile que te convenga

Elige uno de los casinos online chile que te recomendamos. Todos son seguros. Todos aceptan pesos chilenos.

Revisa nuestra lista. Lee las ventajas y desventajas de cada uno. Mira qué ofrecen. Elige el que más te guste.

Haz clic en el enlace. Te lleva directo a la página del casino online chile.

2. Regístrate en el casino

Busca el botón de “Registrarse” o “Crear cuenta”. Normalmente está en la esquina superior derecha. Muy visible.

Necesitas tu correo electrónico o número de teléfono. Tu nombre. Fecha de nacimiento. Datos básicos. Nada complicado.

Unos minutos. Rápido y fácil.

3. Haz tu primer depósito

Ve a la sección de depósito. Elige un método de pago. WebPay. MACH. Tarjeta. Lo que prefieras. Y deposita.

Deposita lo suficiente para reclamar el bono de bienvenida. Normalmente hay un mínimo. Si depositas más, el bono es mayor.

Los métodos de pago son seguros. Y el depósito es instantáneo.

4. Reclama tu bono de bienvenida

Ve a la sección de promociones. Allí verás el bono de bienvenida. Dinero extra o giros gratis. Tú eliges.

Algunos casinos te lo dan automático. Otros necesitas activarlo. Revisa las instrucciones.

5. Comienza a jugar casino online chile

Ve a la sección de juegos. Elige tu favorito. Tragamonedas. Ruleta. Blackjack. Lo que quieras.

Haz clic en el juego. Se abre. Y ya puedes jugar. Así de fácil.

Muchos casinos online chile tienen modos demo. Juegas gratis primero. Aprendes. Y después juegas por dinero real.

Juegos de casino online con dinero real

Tragamonedas – Mejores tragamonedas

Las tragamonedas destacan entre los juegos de casino más empleados por los jugadores. No solo son fáciles de usar, sino que además pueden ofrecerte unos premios impresionantes en forma de botes millonarios.

Algunas de las mejores tragamonedas son Starburst, Gonzo’s Quest o Mega Moolah. Esta última está considerada una de las mejores jackpots.

Blackjack – Mejores tipos de Blackjack

En ningún casino en línea en Chile pueden faltar las mesas de Blackjack. Este juego no solo está considerado uno de los más elegantes de los casinos online, sino que además también tiene uno de los RTP más altos. Si dominas las reglas del juego puedes ganar grandes premios, y, además, variantes como el Blackjack Emerald te ofrecen aún más ventajas.

Ruleta – Mejores tipos de ruleta

A la hora de jugar a la ruleta encontrarás numerosas mesas en vivo disponibles, comenzando por las clásicas ruletas europea o americana. A partir de aquí podrás explorar nuevas variantes mucho más divertidas como la XXXTreme Roulette o la Ruleta Lightning, que incluyen toda una serie de premios aleatorios que las hacen aún más lucrativas.

Video póker – Mejores tipos de video póker

A la hora de jugar al póker en los casinos online tienes diversas opciones. Puedes competir contra el crupier en mesas como el Casino Hold’em, pero también puedes participar en torneos sin crupier en el Texas Hold’em donde solamente competirás contra los otros jugadores. Aquí es donde tendrás que hacer uso de tu mejor habilidad para ganar.

Juegos con crupier en vivo – Mejores juegos de crupier en vivo

Además de todos los juegos en vivo que acabamos de mencionar, puedes disfrutar de muchos otros como el Dream Catcher, el Monopoly Live o simplemente el Craps. Te conviene revisar especialmente la sección de ‘game shows’, porque acá es donde encontrarás una mayor variedad de juegos en vivo. Además, también es buena idea buscar mesas en español.

Juegos especiales

Dentro del catálogo de juegos en vivo disponibles en los mejores casinos online de Chile también encontrarás toda una serie de juegos exóticos como el Keno o el Sic Bo. Además, estos suelen estar gestionados por crupieres de primer nivel.

Métodos de pago para depositar y retirar en casinos online chile

Varios métodos aceptan pesos chilenos (CLP). Cada uno tiene ventajas diferentes. Elige el que mejor te convenga.

WebPay y MACH – Métodos chilenos más usados

Los métodos más populares en Chile. Si buscas un casino online que acepta WebPay en Chile, encontrarás muchas opciones. Lo mismo con casinos online que aceptan MACH en Chile. Casi todos los casinos online chile los aceptan.

Ingresas tu RUT. Aprobas la transacción. Y listo. Depósito instantáneo. Sin complicaciones.

Retiros rápidos. Normalmente en 24-48 horas. Directo a tu cuenta bancaria. Generalmente sin comisiones.

Tarjetas de crédito y débito

Visa y MasterCard aceptadas en casi todos los casinos online chile.

Ingresas los datos de tu tarjeta. Aprobas el pago. Depósito instantáneo. Súper fácil.

Retiros pueden tardar 3-5 días hábiles. Pero es seguro y confiable. Los casinos usan encriptación.

Transferencias bancarias

Muchos casinos online chile las aceptan. Haces una transferencia desde tu banco al número de cuenta del casino.

Depósitos pueden tardar unas horas. Retiros, 1-3 días hábiles. No es instantáneo, pero es seguro. Las comisiones dependen del banco.

Monederos electrónicos: Skrill y Neteller

Populares en casinos online chile. Más privacidad. Menos exposición de tus datos bancarios.

Creas una cuenta. La cargas con dinero. Y usas ese saldo para jugar.

Depósitos instantáneos. Retiros también muy rápidos. Normalmente 24 horas o menos. Comisiones generalmente bajas.

CuentaRUT

Algunos casinos online chile la aceptan. Ingresas tu RUT. Aprobas el pago desde tu cuenta BancoEstado. Depósito instantáneo.

Límites: hasta $2 millones CLP al día. Hasta $5 millones CLP de saldo máximo. Retiros, 1-3 días hábiles.

También puedes vincularla a Skrill, Neteller o Mercado Pago si el casino las acepta.

Criptomonedas: Bitcoin y otras

Cada vez más casinos online chile las aceptan. Bitcoin. Ethereum. Tether. Litecoin. Las principales.

Transacciones rápidas. Económicas. Y anónimas. Más privacidad.

Depósitos casi instantáneos. Retiros también muy rápidos. Normalmente en minutos o horas. Comisiones muy bajas.

Otros métodos

Cupones prepago como Paysafecard. Compras el cupón en una tienda. Y lo usas en el casino.

Ventajas: anónimo. No necesitas cuenta bancaria. Perfecto si quieres privacidad.

Desventajas: solo para depósitos. No puedes retirar con Paysafecard. Necesitarás otro método para cobrar.

Tips para elegir y jugar en casinos online chile

No todos los jugadores son iguales. El mejor casino depende de lo que busques. Aquí tienes consejos rápidos:

Bono enorme: Granawin o 1xBet.

Retiros rápidos: TopacioBet o Novibet.

Jugar sin gastar: SapphireBet o Slottica ofrecen modos demo.

Apuestas deportivas: 20Bet, Bodog o TonyBet son tus aliados.

Sistemas VIP o misiones: Lizaro.

Jugar desde el celular: TonyBet o Jugabet tienen apps modernas.

Comparativa rápida: ¿qué casino destaca en cada categoría?

Categoría Mejor casino Bono más grande Granawin Sin requisitos de apuesta Jugabet Retiros más rápidos TopacioBet Mejor para apuestas deportivas Bodog, 20Bet, TonyBet Mayor catálogo de tragamonedas Slottica Promociones diarias automáticas SapphireBet Experiencia móvil TonyBet, Jugabet, Novibet Gamificación y diseño original Lizaro Ideal para nuevos jugadores Novibet, Spinarium

Tips para jugar inteligente

Ya elegiste tu casino online chile. Cómo jugar inteligente:

Establece un presupuesto: Antes de empezar, decide cuánto puedes gastar. Y cúmplelo. No gastes más de lo que puedes permitirte.

Lee los términos y condiciones: Especialmente de los bonos. Entiende los requisitos de apuesta. Evita sorpresas.

Usa los modos demo: Muchos casinos online chile tienen modos demo. Prueba los juegos gratis primero. Aprende. Y después juega por dinero real.

Gestiona tu bankroll: Divide tu presupuesto en sesiones. No gastes todo en una sola vez. Juega más tiempo con menos dinero.

Aprovecha las promociones: Bonos. Torneos. Cashback. Todo suma. Pero lee las condiciones primero.

Juega responsablemente: El juego debe ser entretenimiento, no una forma de ganar dinero. Si pierdes, para. Si no te diviertes, para.

Preguntas frecuentes sobre casinos online chile

¿Es legal jugar en casinos online chile?

Sí. La legislación chilena no prohíbe jugar en casinos online. Pero tampoco los regula directamente.

Puedes jugar legalmente si el casino tiene una licencia internacional válida. Curazao. Malta (MGA). Reino Unido (UKGC). Estas licencias garantizan seguridad. Pagos transparentes. Juego justo.

Los casinos online legales en Chile 2026 son aquellos que operan con licencias internacionales válidas. Con el proyecto de ley Boletín 14838-03 en trámite, el panorama regulatorio está cambiando, pero actualmente puedes jugar legalmente en plataformas con licencias internacionales.

Verifica: busca íconos de licencia al pie de página. Certificación de juego justo (como eCOGRA). Política de privacidad clara.

Consejo: Nunca deposites en un sitio sin licencia. Asegúrate de que el casino tenga buena reputación.

¿Cuál es el mejor casino online chile?

Depende. No todos los jugadores buscan lo mismo. Considera: bonos. Métodos de pago. Variedad de juegos. Velocidad de retiros. Atención al cliente.

Nuestra recomendación: 20Bet. Combina todo: seguridad, buenos bonos, apuestas deportivas, y métodos de pago chilenos. Pero revisa nuestra lista completa. Cada casino tiene sus ventajas.

¿Los casinos online chile aceptan pesos chilenos?

Sí. Casi todos los casinos online chile aceptan pesos chilenos. Sin conversiones raras. Sin complicaciones.

Métodos que aceptan CLP: WebPay. MACH. Khipu. Tarjetas Visa y MasterCard. Transferencias bancarias. Todo en pesos chilenos. Generalmente sin comisiones o muy bajas.

¿Qué casinos online aceptan WebPay en Chile?

La mayoría de los casinos online que aceptan WebPay en Chile están en nuestra lista. 20Bet, Granawin, TonyBet, TopacioBet, Jugabet y casi todos los demás aceptan este método.

WebPay es uno de los métodos más populares porque es rápido, seguro y específico para Chile. Depósitos instantáneos. Retiros en 24-48 horas.

¿Qué casinos online aceptan MACH en Chile?

MACH es otro método muy popular en Chile. Los casinos online que aceptan MACH en Chile incluyen 20Bet, Granawin, TonyBet, TopacioBet y la mayoría de los casinos de nuestra lista.

MACH funciona similar a WebPay. Ingresas tu RUT. Aprobas el pago. Depósito instantáneo. Muy conveniente para jugadores chilenos.

¿Hay casinos online con bonos sin rollover en Chile?

Sí. Algunos casinos online con bonos sin rollover en Chile existen, aunque son raros. Jugabet es el más destacado que ofrece bonos sin requisitos de apuesta.

Esto significa que puedes retirar tus ganancias de bonos sin necesidad de apostar varias veces el monto del bono. Es ideal si buscas flexibilidad y no quieres cumplir condiciones complicadas.

¿Cuánto tarda retirar dinero de un casino online chile?

Depende del método que uses.

Métodos rápidos: WebPay y MACH: 24-48 horas. Skrill y Neteller: 24 horas o menos. Criptomonedas: minutos u horas.

Métodos más lentos: Tarjetas: 3-5 días hábiles. Transferencias bancarias: 1-3 días hábiles.

Consejo: Revisa los tiempos antes de retirar. Y verifica tu identidad primero. Sin verificación, no puedes retirar.

¿Qué es el rollover o requisito de apuesta?

Es la cantidad que debes apostar antes de retirar ganancias de un bono.

Ejemplo: si recibes un bono de $100.000 CLP con rollover x30, debes apostar $3.000.000 CLP antes de retirar. Es como una condición para usar el bono.

Casi todos los bonos tienen rollover. Pero algunos casinos tienen bonos sin rollover. Como Jugabet. Son raros, pero existen.

Consejo: Lee siempre los términos y condiciones. Entiende el rollover antes de aceptar un bono.

¿Puedo jugar gratis en casinos online chile?

Sí. Muchos casinos online chile tienen modos demo. Juegas gratis. Sin dinero real. Sin riesgo.

Sirve para aprender. Para probar juegos nuevos. Para divertirte sin gastar dinero.

No todos los juegos tienen demo. Pero muchos sí. Especialmente tragamonedas. Busca el botón “Demo” o “Jugar gratis”.

¿Necesito verificar mi identidad?

Sí. Para retirar dinero, necesitas verificar tu identidad. Es un proceso de seguridad (KYC).

Documentos necesarios: foto de tu cédula o pasaporte. Comprobante de domicilio. A veces foto con el documento. Datos básicos.

Tiempo: normalmente 24-48 horas. Algunos casinos lo hacen más rápido. Otros más lento.

Consejo: Verifica tu identidad apenas te registres. Así cuando quieras retirar, ya está listo.

¿Los casinos online chile son seguros?

Sí, si eliges bien. Los casinos online seguros en Chile son aquellos con licencias válidas y buena reputación.

Qué garantiza la seguridad: licencias internacionales. Encriptación de datos. Juegos auditados. Fondos separados.

Para encontrar un casino online seguro en Chile, busca licencias. Certificaciones. Políticas de privacidad. Reseñas de usuarios. Todos los casinos de nuestra lista cumplen estos criterios.

Consejo: Solo juega en casinos con buena reputación. Y nunca compartas tu contraseña.

Jugar desde el móvil: casinos online optimizados

En Chile, cada vez más jugadores eligen apostar desde sus celulares. Por eso, los mejores casinos están totalmente optimizados para dispositivos móviles, ya sea a través de navegador o apps nativas para Android y iOS.

Qué podés hacer desde el móvil:

Jugar tragamonedas, ruleta y blackjack

Hacer depósitos y retiros

Contactar con soporte en vivo

Activar promociones exclusivas

Bonus tip: Algunos casinos ofrecen bonos exclusivos para jugadores móviles, como giros gratis solo por descargar la app.

Entre los casinos mejor optimizados están: TonyBet, Jugabet, Novibet y 20Bet.

Casino en vivo: experiencia inmersiva desde casa

Si extrañas la experiencia de un casino físico, el modo en vivo es para vos. Jugás en tiempo real con crupieres reales, vía streaming, con calidad HD y chat integrado.

Juegos más populares en vivo: Blackjack en vivo. Ruleta en vivo. Baccarat. Shows como Crazy Time, Monopoly Live.

La ventaja es que no dependés de algoritmos. Todo es visible, transparente y lleno de adrenalina. Además, muchos juegos en vivo aceptan apuestas bajas, por lo que no necesitás ser un “high roller” para participar.

Cómo ganar en los casinos online en Chile

Ganar en un casino online no es solo cuestión de suerte. Si bien el azar juega un papel importante, existen estrategias que te pueden ayudar a mejorar tus probabilidades y cuidar tu presupuesto.

Consejos prácticos para maximizar tus ganancias:

Elegí juegos con alto RTP: Tragamonedas como Gates of Olympus o Starburst superan el 96% de retorno al jugador.

En el blackjack, aprendé la estrategia básica: Tomar decisiones correctas reduce la ventaja de la casa.

En la ruleta, elegí la versión europea: Tiene una sola casilla cero, lo que aumenta tus chances.

Aprovechá los bonos: Multiplican tu saldo inicial y te dan más tiempo de juego.

Jugá con cabeza fría: Si vas perdiendo, no intentes recuperarte apostando más (efecto bola de nieve).

Establecé objetivos realistas: A veces lo mejor que podés hacer es retirarte con ganancias moderadas.

Tip extra: En tragamonedas con jackpots progresivos, como Mega Moolah, asegurate de apostar el máximo si querés optar por el premio gordo.

Juego Responsable

El juego debe ser siempre una forma de entretenimiento, nunca una forma de ganar dinero con seguridad. Si notás que perdés el control, es hora de pausar.

Prácticas de juego responsable:

Establecé un tiempo límite de juego diario o semanal.

Definí un presupuesto y nunca apuestes más de lo que podés permitirte perder.

No juegues si estás enojado, triste o estresado.

Nunca uses dinero destinado a necesidades básicas (alquiler, comida).

Usá las herramientas de autoexclusión y límites si lo necesitás (muchos casinos las ofrecen).

En caso de dudas, buscá ayuda profesional: en Chile existen líneas de asistencia gratuita.

Recordá: jugar responsablemente es parte del éxito a largo plazo. Los casinos que fomentan el juego seguro son los más confiables.

Conclusión: Elige con inteligencia y juega con responsabilidad

Chile cuenta con una gran variedad de casinos online seguros, con licencias válidas y atención en español. Sea que busques ganar a lo grande o simplemente pasar un buen rato, hay una opción ideal para ti. Pero recordá: el juego debe ser una forma de entretenimiento, no una fuente de ingresos. Aprovechá los bonos, jugá con cabeza, y poné siempre tus límites. ¿Listo para empezar? Elegí tu favorito, reclamá tu bono, y ¡buena suerte en los carretes!

Preguntas Frecuentes (FAQs)

1. ¿Es legal el casino online en Chile?

Sí. Aunque no están regulados por la SCJ, es legal jugar en plataformas con licencias internacionales como Malta o Curazao.

2. ¿Cuál es el mejor casino online para Chile?

En nuestra lista situamos el casino 20Bet como el número 1, pero todos los casinos de nuestro top 15 están entre los mejores de Chile.

3. ¿Qué casino tiene el mejor bono de bienvenida?

Granawin y 1xBet ofrecen los bonos más altos. Pero si querés sin requisitos de apuesta, mirá Jugabet.

4. ¿Puedo ganar dinero real en los casinos online?

¡Por supuesto! Siempre que apuestes con dinero real depositado en el casino, tus ganancias se traducirán en beneficios reales en CLP, USD o BTC.

5. ¿Puedo jugar a juegos de casino online gratis?

Sí, muchos casinos permiten jugar en modo demo sin arriesgar dinero. También existen bonos sin depósito.

6. ¿Tengo que pagar impuestos sobre las ganancias?

Claro, siempre que ganes dinero en Chile debes pagar impuestos de forma acorde.

7. ¿Cuál es el casino online con mejor pago?

Casinos como Granawin y Sol Casino te ofrecen la mejor variedad de métodos de pago para retirar tus fondos a tu cuenta bancaria.

8. ¿Cuánto tardan en pagar los casinos?

Depende del método. Skrill, Neteller y criptomonedas son casi inmediatos. Transferencias pueden demorar 1–3 días.

9. ¿Se puede jugar desde el celular?

Sí. Todos los casinos de esta lista están optimizados para móviles, y algunos tienen apps dedicadas.

10. ¿Cuál es el juego más rentable?

Blackjack y ruleta europea tienen los RTP más altos. También tragamonedas como Blood Suckers y Ugga Bugga.

Juego Responsable

Recuerda que las apuestas legales en línea en Chile siguen presentando el riesgo de perder si no se acierta, así que limita tu presupuesto y juega siempre de forma responsable.