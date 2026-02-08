Candidato socialdemócrata derrota a la ultraderecha en segunda vuelta presidencial en Portugal

El exministro socialista António José Seguro aventaja con el 64,02 % de los votos a su rival, el ultraderechista André Ventura, con el 35,98 %, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal con el 76,23 % de los sufragios ya escrutado, según el computo oficial.

Los sondeos realizados a pie de urna, difundidos por los medios, auguran una victoria de Seguro, con entre el 67 y el 71 %.

Más de once millones de portugueses estaban llamados hoy a las urnas para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, tras diez años en la Presidencia.

Hasta las 16.00 hora local, la participación en esta segunda vuelta era del 45,50 %, casi igual que en la primera ronda de estos comicios a la misma hora, que fue del 45,51 %.

El mal tiempo ha dado este domingo un respiro, aunque por la tarde la lluvia volvió a caer en varias partes del país, tras dos semanas de temporales que han causado innumerables destrozos, inundaciones y siete muertos, el último ayer, a los que se suman otros seis fallecimientos indirectos de personas que cayeron de tejados mientras se dedicaban a labores de reparación.

La votación transcurrió este domingo “con normalidad y sin apenas incidentes”, pese a que hubo que cambiar la localización de algunas mesas de voto en las zonas más afectadas por los temporales, dijo a EFE el portavoz de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), André Wemans.

Wemans recordó que debido al mal tiempo “en algunas zonas afectadas por las inundaciones se han retrasado las elecciones por una semana”, hasta el 15 de febrero.

Así, un total de 36.852 electores de tres localidades, Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, muy impactadas por las inundaciones, y de algunas asambleas de sufragio en Santarém, Rio Maior, Leiria, Cartaxo y Salvaterra de Mago no pueden votar este domingo, sino el siguiente.