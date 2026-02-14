Incendios en región de Valparaíso: varios focos activos y presencia de alerta SAE

La región de Valparaíso se encuentra bajo una compleja situación de emergencia debido a múltiples incendios forestales activos, agravados por fuertes vientos y altas temperaturas que favorecen la rápida propagación de las llamas hacia zonas pobladas.

El foco de mayor preocupación se ha concentrado en el sector Fuerte Aguayo, ubicado en el límite entre Viña del Mar y Concón, donde el incendio —que inició cerca de las 16:30 horas de este viernes con dos focos simultáneos— se mantiene fuera de control. Las llamas avanzan amenazando sectores residenciales, incluyendo áreas cercanas a Reñaca Alto y Villa Independencia, con riesgo para viviendas y tomas.

Bomberos de Viña del Mar-Concón declaró segunda alarma de incendio forestal y solicitó la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para alertar a la población, aunque hasta el momento no se ha ordenado evacuación masiva en esa zona específica. El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso se encuentra acuartelado para reforzar las labores de combate.

Otros focos

Un nuevo foco derivado del incendio principal se registra entre Viña del Mar y Quilpué, lo que mantiene en máxima alerta a las autoridades ante la posible expansión hacia áreas urbanas.

La comuna de Limache, en tanto, también enfrenta un incendio complejo denominado Forestal ACE (o ACE 2), con múltiples focos que se han unido, consumiendo preliminarmente alrededor de 140 hectáreas.

El siniestro ha motivado la declaración de Alerta Roja bicomunal (Limache y Concón), y el Senapred ordenó evacuaciones preventivas en varios sectores, como Población Los Aromos 1, El Portezuelo, Comunidad Los Peumos y Condominio Maximiliano. En la zona trabajan intensamente 11 brigadas de Conaf, bomberos, Carabineros, helicópteros y un avión tanquero, entre otros recursos aéreos y terrestres.

En Nogales también continúa activo el incendio Sopraval Nogales, que afecta al menos dos hectáreas y mantiene a la comuna en Alerta Amarilla.