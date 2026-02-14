PDI detiene en seis delincuentes con extenso prontuario tras fallida “encerrona”

La Brigada Investigadora de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones (PDI) logró la captura de seis sujetos —todos chilenos, de entre 22 y 42 años— en la comuna de Cerrillos, en un operativo que frustró un violento asalto bajo la modalidad de “encerrona” contra un camión de una empresa de retail, ubicado en la autopista Américo Vespucio Norte.

Según detalló el comisario Sebastián Ríos, los detectives —en el marco de investigaciones focalizadas en robos de camiones de alto tonelaje— divisaron a tres vehículos de alta gama que circulaban en caravana, siguiendo de cerca al camión. Los ocupantes, al menos ocho individuos con rostros cubiertos, portaban elementos contundentes y armas de fuego, listos para interceptar el vehículo mayor.

La policía actuó de inmediato, logrando la detención de seis de los implicados en el momento del asalto. Dos sujetos huyeron, pero la acción permitió recuperar dos automóviles que mantenían encargo vigente por robo, un arma de fuego con su cargador, un inhibidor de señal, varios celulares y un martillo que habría sido usado para forzar el camión.

Entre los detenidos destacan dos prófugos de la justicia con antecedentes graves: uno de 33 años con orden de detención vigente desde 2024, y otro de 38 años condenado por homicidio, quien se había fugado del penal Colina 1. Todos los aprehendidos presentan un amplio y “gran prontuario policial”, precisó el comisario Ríos.