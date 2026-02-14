Subtel advierte posible concentración en telecomunicaciones chilenas pese a llegada de Millicom

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, proyectó que el mercado móvil chileno podría experimentar una concentración significativa en un horizonte de menos de cinco años, incluso tras la reciente venta de las operaciones de Telefónica Chile (Movistar) a Millicom, concretada por un valor base de US$1.215 millones más pagos condicionados.

Araya, quien culmina su gestión iniciada en 2022 bajo el gobierno de Gabriel Boric, comentó en La Tercera que valora positivamente la entrada de Millicom —operador de trayectoria regional con marcas como Tigo— como una señal de confianza en el mercado chileno.

“Dentro de las posibilidades que se barajaron, es una buena alternativa. Es una señal de que una empresa seria del rubro ve el mercado chileno con interés todavía. Y eso contrasta un poco con los mensajes de que la industria no da para más. Sin borrar con ello que hay un estrés financiero en la industria. Pese a ello, hay empresas que miran y dicen: ‘Yo lo puedo hacer mejor en Chile’”, sostuvo.

El subsecretario se reunió con Karim Lesina, vicepresidente ejecutivo de Millicom, quien le transmitió que la compañía requiere unos meses para interiorizarse en la operación antes de tomar decisiones estructurales. “Lo que plantea Millicom es que ellos necesitan un par de meses para interiorizarse más del funcionamiento de la compañía antes de empezar a tomar decisiones (…) Noticias como eventuales despidos o desprenderse de activos, no van a suceder todavía. Hoy lo que hay, por sobre todo, es continuidad operacional de la empresa”, relata Araya.

La transacción mantiene temporalmente el esquema de cuatro operadores principales en el mercado móvil (Entel, WOM, Claro y ahora Movistar bajo control de Millicom-NJJ). Sin embargo, Araya advirtió que este equilibrio es “precario”. Recordó que el país estuvo cerca de quedar con solo dos actores cuando Telefónica anunciaba su salida y WOM atravesaba su proceso de reorganización bajo Capítulo 11 en Estados Unidos.

El principal factor que podría acelerar una concentración, según el subsecretario, radica en las inversiones masivas requeridas para la transición hacia el 6G y la renovación de redes y espectro en los próximos años. “La situación financiera no va a alcanzar a aliviarse lo suficiente. Una concentración del mercado se puede producir a todo evento (…) Pero hoy día parece que no es el momento”, aseguró.

WOM: el caso más desafiante de la gestión

Araya dedicó un capítulo aparte a WOM, describiéndolo como el desafío más complejo de su período. La empresa incumplió compromisos en la concesión de Fibra Óptica Nacional (FON) y la red 5G, lo que derivó en un acuerdo con el Estado: pago del 31% de la boleta de garantía más una compensación de US$38 millones entre 2027 y 2030 (en dinero o inversiones, decisión pendiente para marzo).

“Cuando asumió esta administración Wom era un operador muy virtual en gran parte del país. Mediante convenios usaba redes de terceros de otras empresas. Y en algún minuto se decidieron a dar el salto a la red propia, asumiendo compromisos con el Estado que se dieron imposibilitados de cumplir. Esos compromisos no eran tan compatibles con la situación financiera real de la empresa”, señaló.

Desafíos pendientes para la próxima administración

De cara al gobierno entrante de José Antonio Kast, donde la Subtel estará a cargo de Romina Garrido, Araya destacó logros como la ley de internet como servicio público y avances en emergencias y seguridad digital. Sin embargo, instó a priorizar la gobernanza del ecosistema digital, hoy fragmentada, y actualizar el régimen de autorizaciones para reducir tiempos de tramitación.

También aseguró que resultaba prioritario Impulsar el uso de tecnologías digitales para elevar la productividad nacional, lo que beneficiaría la sostenibilidad de las empresas. Además de evaluar un tercer concurso de espectro 5G este año, con adjudicación a inicios de 2027, ante el crecimiento de usuarios y la saturación de la capacidad actual.

“En la medida que el parque de usuarios de 5G crece, la calidad de servicio que se otorga con la capacidad actual se desmejora. Hay un momento en el cual técnicamente va a ser necesario el crecimiento”, apuntó Araya, subrayando la urgencia de decisiones regulatorias ágiles para mantener el liderazgo digital de Chile.