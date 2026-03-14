“Que lea el informe que él mismo escribió”: Dura respuesta de Ministro de Hacienda a Nicolás Grau

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cerró este viernes una intensa jornada de trabajo con el presidente José Antonio Kast actualizando la situación internacional y sus impactos en las finanzas públicas. A su salida de La Moneda, el secretario de Estado fue consultado por las críticas del exministro Nicolás Grau, quien en redes sociales cuestionó las cifras entregadas por Quiroz en el punto de prensa matinal sobre el estado de la “caja fiscal”.

Quiroz intentó cerra la polémica, llamando a su antecesor en el cargo a revisar documentos de la cartera realizados bajo su gestión. “Tiene que leer el informe que él mismo escribió el año pasado, nada más”, sostuvo. Ante la insistencia de los periodistas por precisar a qué documento se refería y en qué radicaba la diferencia con las cifras que manejaba Grau, el ministro reiteró: “Tiene que leer el informe no más”.

En la rueda de prensa, tras el primer consejo de gabinete del gobierno, Quiroz había señalado que la administración anterior dejó una caja fiscal de apenas US$40 millones al 31 de diciembre de 2025, un nivel muy por debajo de lo habitual. Grau, a su vez, replicó en redes sociales que la última cifra pública oficial era de US$1.406 millones a enero de 2026, y que a inicios de esta semana la cifra fluctuaba sobre los US$800 millones.

Quiroz enmarcó sus declaraciones en el contexto de la fuerte alza internacional del petróleo, impulsada por la escalada del conflicto entre Estados Unidos/Israel e Irán. “En la última semana el precio del crudo subió 34% en los mercados internacionales, algo que no se veía desde 1985”, explicó, subrayando que el Mecanismo de Estabilización de los Combustibles (Mepco) amortigua las alzas, pero que al final genera efectos tanto en recaudación como en eventuales desembolsos fiscales.

Consultado sobre si se evalúa solicitar una ampliación del Fondo de Estabilización, el ministro fue tajante: “No hay ninguna de esas conversaciones que esté en curso. Sencillamente hoy día vine a actualizar al Presidente de la situación internacional y de lo que significa en términos de los recursos, y estamos estudiando la situación”.