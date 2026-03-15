Candidato presidencial peruano, Napoleón Becerra, muere en accidente de tránsito

El candidato presidencial peruano Napoleón Becerra, líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), falleció este domingo tras sufrir un grave accidente de tránsito en la región de Huancavelica.

El incidente ocurrió en el kilómetro 183 de la Vía de los Libertadores, en el distrito de Huaytará, cuando la camioneta en la que viajaba Becerra cayó a una cuneta por causas que aún se investigan. El político fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano, pero falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

En el vehículo también se trasladaban otras tres personas, dos de las cuales resultaron heridas de gravedad y fueron derivadas a hospitales en Ayacucho.

Becerra, de 67 años, era uno de los 36 aspirantes inscritos para las elecciones generales del próximo 12 de abril, en las que se elegirá presidente, dos vicepresidentes y un nuevo Congreso bicameral. Su partido se ubicaba en los sondeos con menos del 1% de intención de voto.

El deceso se produce en medio de un período de alta inestabilidad política en Perú, tras la reciente destitución del presidente interino José Jerí y la asunción de José María Balcázar como jefe de Estado interino.

Las autoridades locales y la Policía Nacional ya iniciaron los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.