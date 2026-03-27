Bus Red choca contra paradero en Vicuña Mackenna y deja al menos cuatro lesionados

Durante esta tarde, un bus del sitema Red Movilidad colisionó contra un paradero con pasajeros en Avenida Vicuña Mackenna, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

El hecho se produjo cerca de las 19 horas, específicamente en la intersección de la avenida ya mencionada con la calle Almirante Grau, cerca de Argomedo. De momento se desconocen las causas del siniestro vial.

Según consignó BioBío, el impacto fue frontal y dejó cuatro personas lesionadas.

Asimismo, según informó la plataforma Transporte Informa del Ministerio de Transportes, la colisión provocó la suspensión del tránsito en el corredor de buses de ese eje capitalino, a la altura de la calle Argomedo.

ATENCIÓN (19:36). Tránsito SUSPENDIDO en pistas de buses de Av. V. Mackenna al norte y sur, altura de Argomedo, debido a choque de bus contra paradero. Personas lesionadas en el lugar. Buses @Red_Movilidad deben circular por las pistas de vehículos particulares en este punto.… pic.twitter.com/ktZgsGaQAB — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) March 27, 2026

Hasta el lugar del accidente se trasladó el equipo de Bomberos y personal de Seguridad Municipal de Providencia.