Poduje enfrenta a Fundación Alcanzable por reconversión de viviendas en Cerrillos

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abrió una disputa con la Fundación Alcanzable al instruir el término del convenio que permite administrar 231 departamentos con subsidios de arriendo en Cerrillos. El Gobierno pretende reconvertir el proyecto para que las viviendas sean entregadas en propiedad a las familias.

Según informó La Tercera, el complejo Plaza Alcanzable fue levantado en un terreno del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y contempla departamentos de uno, dos y tres dormitorios, además de 11 unidades destinadas a personas con discapacidad. La fundación fue seleccionada mediante un concurso público en el 2022.

La medida se alinea con la política habitacional del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que busca privilegiar la vivienda propia por sobre proyectos exclusivos de arriendo. Poduje sostuvo que, al haber sido financiado completamente por el Serviu, el edificio debe destinarse a familias que requieren una solución habitacional definitiva.

“Esto es solamente un cambio de prioridad”, afirmó el ministro, quien descartó irregularidades y aseguró que seguirán existiendo subsidios de arriendo para quienes no puedan acceder inmediatamente a una vivienda.

La directora ejecutiva de Fundación Alcanzable, Pía Mora, cuestionó que el Ministerio pretenda terminar un convenio vigente y calificó el procedimiento como “unilateral y arbitrario”. Además, anunció que la entidad hará valer sus derechos en las instancias administrativas y judiciales correspondientes.

Mora advirtió que la decisión podría generar incertidumbre para otros proyectos sociales similares y sostuvo que los cambios de prioridad deben aplicarse hacia adelante, sin afectar contratos ya adjudicados y en ejecución.

El conflicto instala un debate sobre el papel del arriendo subsidiado dentro de la política habitacional: mientras el Minvu prioriza soluciones definitivas de propiedad, la fundación defiende ese modelo como una alternativa para jóvenes, personas mayores y familias sin capacidad inmediata de compra o endeudamiento.