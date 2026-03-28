SEC posterga hasta julio alza de las cuentas de la luz en medio de alza de combustibles

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas distribuidoras postergar hasta julio el alza de las cuentas de la luz, en medio del complejo escenario económico del país a causa del aumento del precio de los combustibles.

Los ajustes debía reflejarse en las boletas a partir de abril del 2026, sin embargo, la decisión surge luego de parlamentarios y actores del sector, como la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, advirtieran sobre el impacto de los cobros en el contexto posterior a las modificaciones al Mepco.

“Las cuentas de la luz no subirán este abril, noticia que es positiva para la ciudadanía. Como Ministerio estamos trabajando para encontrar una fórmula que permita pagar esta deuda que tenemos todos los chilenos y chilenas con las distribuidoras, pero de una manera que no impacte el bolsillo de los hogares. (…) Sabemos que, en el contexto que estamos viviendo, el alza representa un dolor para las familias”, declaró la ministra de Energía, Ximena Rincón.

Desde la SEC destacaron que la medida no elimina la obligación legal de reliquidar, sino que sólo posterga su implementación y mantiene el sistema de pagos en cuotas para evitar alzas repentinas en las boletas.

“Esta medida permite dar un espacio adicional para una implementación adecuada del proceso de reliquidación”, dijo la superintendenta Marta Cabeza. La autoridad agregó que se busca resguardar “tanto el cumplimiento de la normativa vigente como la protección de las familias, en un contexto que requiere especial atención a sus efectos en los hogares”.