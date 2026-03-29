Presidente Kast asiste a Campeonato Nacional de Rodeo y hace llamado a “mantener las tradiciones”

Desde la Medialuna Monumental de Rancagua, el Presidente José Antonio Kast, hizo un llamado al “encuentro” de los chilenos, en el marco del 77° Campeonato Nacional de Rodeo desarrollado este domingo.



“Aquí hay artesanía, hay gastronomía, hay juegos criollos, hay agricultura en cada una de las cosas que vemos. Hay familia, y la familia refleja el encuentro”, dijo el mandatario, acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola.



En la ocasión el jefe de Estado también realizó un reconocimiento a la labor de Carabineros y rindió homenaje al sargento Javier Figueroa, fallecido el pasado 19 de marzo, luego de ser atacado en medio de una fiscalización en Puerto Varas.

Asimismo, el Presidente hizo referencia a los cuestionamientos tras el anuncio de medidas económicas, como el alza de los combustibles, y el clima de tensión política durante la última semana.

“Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer. Que Chile vuelva a ser confiable, que vuelva a haber inversión, porque si hay inversión, hay trabajo. Y necesitamos más trabajo para nuestra familia chilena”, declaró.

El mandatario también hizo un llamado a “mantenerse firmes” para seguir honrando las tradiciones patrias, y destacó la presencia de autoridades y ministros, como el titular de Agricultura, Jaime Campos, de Deporte, Natalia Duco y de Economía Daniel Mas. También hizo mención al alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati y a “la bancada corralera”, refiriéndose a los diputados Diego Vergara y Felipe Camaño.