Presidente Kast asiste a Campeonato Nacional de Rodeo y hace llamado a “mantener las tradiciones”
“Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer. Que Chile vuelva a ser confiable, que vuelva a haber inversión”, dijo el mandatario desde Rancagua.
Desde la Medialuna Monumental de Rancagua, el Presidente José Antonio Kast, hizo un llamado al “encuentro” de los chilenos, en el marco del 77° Campeonato Nacional de Rodeo desarrollado este domingo.
“Aquí hay artesanía, hay gastronomía, hay juegos criollos, hay agricultura en cada una de las cosas que vemos. Hay familia, y la familia refleja el encuentro”, dijo el mandatario, acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola.
En la ocasión el jefe de Estado también realizó un reconocimiento a la labor de Carabineros y rindió homenaje al sargento Javier Figueroa, fallecido el pasado 19 de marzo, luego de ser atacado en medio de una fiscalización en Puerto Varas.
Asimismo, el Presidente hizo referencia a los cuestionamientos tras el anuncio de medidas económicas, como el alza de los combustibles, y el clima de tensión política durante la última semana.
“Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer. Que Chile vuelva a ser confiable, que vuelva a haber inversión, porque si hay inversión, hay trabajo. Y necesitamos más trabajo para nuestra familia chilena”, declaró.
El mandatario también hizo un llamado a “mantenerse firmes” para seguir honrando las tradiciones patrias, y destacó la presencia de autoridades y ministros, como el titular de Agricultura, Jaime Campos, de Deporte, Natalia Duco y de Economía Daniel Mas. También hizo mención al alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati y a “la bancada corralera”, refiriéndose a los diputados Diego Vergara y Felipe Camaño.