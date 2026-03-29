Sondeos de opinión registran nueva caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast

Luego de una compleja semana para el Ejecutivo, tras las modificaciones al Mepco que provocaron un alza histórica en el precio de los combustibles, diferentes sondeos de opinión han registrado una baja en la aprobación al Presidente José Antonio Kast.

Todo esto, en la antesala a la presentación en el Congreso del proyecto “Reconstrucción Nacional”, iniciativa del Ejecutivo que considera una serie de medidas económicas y cambios tributarios relevantes que ha generado debate por su impacto fiscal, como la reducción del impuesto corporativo desde 27% a 23%, la eliminación transitoria del IVA para viviendas nuevas y la eliminación de contribuciones para mayores de 65 años en su primera vivienda.

De acuerdo a los datos de la encuesta Criteria publicada este domingo, la aprobación del mandatario pasó de 50% a 43%, mientras que la desaprobación subió en un 10%, específicamente desde un 37% a un 47%. Asimismo, un 64% de los encuestados no confía en las razones por el alza de combustibles.

El sondeo además consultó cómo evalúa el camino que está siguiendo el Gobierno en su objetivo de enfrentar una situación de “emergencia”. Al respecto, un 43% señaló “incorrecto” (versus un 31% de la semana pasada); un 39% “correcto”; y un 18% dijo que no lo tenía claro.

En esa línea, una nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano reveló que la aprobación del Presidente Kast sufrió una baja de 12,8% en la segunda quincena de marzo. De acuerdo a la medición, del 47,5% registrado durante la primera quincena de marzo, bajó a un 34,7%. Mientras que la desaprobación pasó de un 26,3% a un 48,7%, un alza de 22,4%

La encuesta también da cuenta que un 57,2% de la población está muy en desacuerdo con el alza de los precios de los combustibles y la no aplicación del Mepco por parte del Gobierno. Ante la pregunta “¿Qué debería haber hecho el Gobierno?”, un 55,9% de los consultados señaló “traspasar el alza parcialmente, ajustando el Mepco (subida menor)”; un 33,3% optó por “aplicar el Mepco íntegro, aunque signifique endeudar al Estado; y un 10,8% respondió “traspasar el alza completa a los consumidores”.