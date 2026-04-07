Alianza potencia red de mujeres profesionales en minería

Acciona firmó una alianza con la organización Women in Mining (WIM) Chile, con el objetivo de impulsar y apoyar la participación de las mujeres en toda la cadena de valor de la industria minera, potenciando su desarrollo de carrera y liderazgo.

El convenio fue suscrito por la gerente de Recursos Humanos de Infraestructuras de Acciona, Marta Moreno; y por Laura Alvarado, presidenta de WIM, durante un encuentro organizado por la compañía en el marco del Mes de la Mujer, en el que se abordaron las habilidades necesarias para potenciar el liderazgo femenino durante la próxima década.

“Tenemos el compromiso de contribuir a una sociedad más equitativa y qué mejor que hacerlo mediante el desarrollo de iniciativas y alianzas como la suscrita con WIM, para que más mujeres puedan impulsar su desarrollo de carrera en industrias que aún están fuertemente masculinizadas”, expresó Marta Moreno.

“Este acuerdo nos permitirá generar iniciativas colaborativas, compartir buenas prácticas y seguir promoviendo espacios más inclusivos y sostenibles, para seguir avanzando en la transformación cultural de la industria minera”, comentó Laura Alvarado, presidenta de WIM Chile.

A través de esta alianza, se impulsará de manera conjunta instancias de capacitación y mentoría, así como actividades nacionales y regionales enfocadas visibilizar el talento femenino en la minería.

Posicionamiento en minería

Acciona cuenta con amplia experiencia en el sector minero en Chile. A fines de 2022, Codelco le adjudicó la excavación y fortificación de desarrollos horizontales como parte de los trabajos para completar el sistema de ventilación principal de Chuquicamata. Estas obras, que finalizaron en 2024, incluyeron la construcción de un túnel de extracción de aire principal de sección 11 metros por 8 metros y 1 kilómetro de longitud; y otro túnel de inyección de sección 12 metros por 9 metros y 2 kilómetros de longitud, lo que permitió aportar un tercio del aire fresco y limpio requerido por la mina. A esto se suman los cerca de 25 kilómetros de túneles de ventilación y 800 metros de chimeneas verticales que la compañía construyó entre los años 2012 y 2017.

Adicionalmente, en la División Andina de Codelco, la compañía participó en el proyecto “Nuevo Sistema de Traspaso” en donde realizó la excavación y fortificación del Túnel “Haulage III”, construyendo 10,5 kilómetros de túneles, chimeneas, cavernas, y otras labores subterráneas.

Durante los últimos años, Acciona ha ampliado fuertemente su posicionamiento en la industria minera, donde construyó y realizará la operación y mantenimiento de la planta desalinizadora de agua de mar para la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi (CMDIC) en el Puerto Patache en la Región de Tarapacá (Chile).

Junto con ello, la compañía también ejecutó los trabajos de ampliación de la novena etapa del depósito de relaves de Talabre, que es parte de la División Chuquicamata de Codelco y está ejecutando también para la estatal la construcción, montaje y mejoramiento de la infraestructura de la octava y novena etapa de ampliación del embalse Carén, perteneciente a su División El Teniente.