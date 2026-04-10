Sonoterapia en Chile: cómo el sonido ayuda a reducir el estrés y mejorar la salud mental

En medio de una creciente preocupación por la salud mental, nuevas prácticas de bienestar comienzan a ganar terreno en Chile. Una de ellas es la sonoterapia, una técnica que utiliza el sonido y la vibración para inducir estados de relajación y favorecer el equilibrio emocional en un contexto marcado por el estrés, la ansiedad y la sobrecarga mental se han vuelto parte de la vida cotidiana, cada vez más personas están incorporando herramientas específicas para recuperar el equilibrio. Entre ellas, la sonoterapia comienza a posicionarse como una de las prácticas que más crece dentro del mundo del bienestar.

A través del uso de sonido y vibración, esta técnica busca llevar al cuerpo a estados profundos de relajación, impactando directamente en el sistema nervioso. Lejos de lo esotérico, su funcionamiento se basa en principios físicos y fisiológicos cada vez más explorados.

“La sonoterapia es el uso del sonido y la vibración como herramienta terapéutica para llevar al cuerpo a un estado de equilibrio. Es bien concreto, trabajamos con frecuencias que influyen en el sistema nervioso, ayudando a pasar de estados de alerta a estados de descanso y regeneración”, explica Nicolás Blanch, co-fundador de la Casa del Cuenco

Uno de los instrumentos más utilizados en esta práctica son los cuencos tibetanos, conocidos por emitir frecuencias armónicas que interactúan con el cuerpo a distintos niveles. A nivel físico, la vibración se transmite a través del agua del organismo, favoreciendo la relajación muscular y la liberación de tensiones. En paralelo, a nivel mental, estos sonidos contribuyen a disminuir la actividad cerebral, pasando de estados activos a otros asociados a la calma y la meditación.

“El sonido tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso, no necesita pasar por el análisis mental. Activa el sistema parasimpático, que es el responsable de la relajación, la digestión y la recuperación. Por eso muchas personas sienten un descanso profundo incluso en sesiones cortas”, agrega Blanch.

Dentro de las experiencias más conocidas está el llamado “baño de sonido”, una instancia de inmersión donde las personas, en posición de descanso, reciben distintas capas de sonido a través de instrumentos como cuencos, campanas o gongs. Este entorno facilita estados de relajación profunda, similares al sueño o la meditación.

“Cada persona lo vive distinto, pero en general hay una sensación de descanso, claridad y reinicio. Es una pausa real en medio del ritmo diario”, señala.

El perfil de quienes se acercan a esta práctica también ha ido cambiando. Si al principio estaba más vinculada a ciertos nichos, hoy atrae a personas de distintos contextos y estilos de vida.

“Llegan personas con altos niveles de estrés o ansiedad, pero también gente que simplemente quiere desconectarse. Lo interesante es que se ha vuelto cada vez más transversal, dejando de ser algo de nicho para transformarse en una herramienta accesible de bienestar”, concluye.

En un escenario donde la salud mental cobra cada vez más relevancia, prácticas como la sonoterapia comienzan a consolidarse no solo como una tendencia, sino como una respuesta concreta a la necesidad de pausa, regulación y equilibrio en la vida cotidiana.

Una pausa necesaria en tiempos de sobrecarga

Más allá de las tendencias, la sonoterapia refleja una búsqueda creciente por herramientas que permitan desconectar y regular el estrés. En una sociedad marcada por la inmediatez, la hiperconectividad y la exigencia constante, cuidar la salud mental deja de ser un lujo para transformarse en una necesidad básica.

Hoy, sostener el bienestar emocional implica incorporar espacios reales de pausa, donde el cuerpo y la mente puedan salir del estado permanente de alerta. En ese contexto, prácticas como la sonoterapia no solo ofrecen relajación, sino que también contribuyen a prevenir el desgaste crónico, mejorar la calidad de vida y fortalecer la capacidad de adaptación frente a entornos demandantes.

Entender la salud mental como un pilar fundamental del bienestar —al mismo nivel que la salud física— es clave para enfrentar los desafíos actuales. Sin ese equilibrio, ninguna productividad ni rendimiento es sostenible en el tiempo.