Exministro Cordero y Colonia Dignidad: “Representa todo el núcleo de la maldad en un lugar”

El exministro de Justicia y Seguridad Pública Luis Cordero cuestionó la forma en que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha abordado la agenda de derechos humanos, poniendo como ejemplo el debate en torno a Colonia Dignidad, enclave donde se cometieron graves violaciones durante la dictadura y delitos de abuso sexual.

A su juicio, el lugar concentra algunos de los episodios más oscuros de la historia reciente del país. “Colonia representa todo el núcleo de la maldad en un lugar”, afirmó el exsecretario de Estado, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, al referirse al sitio fundado por Paul Schäfer, donde investigaciones posteriores demostraron la existencia de crímenes asociados a la dictadura y abusos contra menores.

En ese contexto, Cordero criticó que se haya descartado o debilitado el debate sobre la expropiación del enclave, señalando que prescindir de esa discusión implica minimizar el impacto histórico y simbólico de los delitos cometidos allí.

“Uno podría haber tenido discusión: a lo mejor no son todos esos metros cuadrados o el monto debe ser menor. Pero otra cosa muy distinta es descalificar esa iniciativa cuando tiene todos estos componentes”, sostuvo.

El abogado planteó que el manejo de este tema se suma a otras señales que, a su juicio, generan preocupación sobre la agenda de derechos humanos en la actual administración.

Entre ellas mencionó los cambios en el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, particularmente la salida de funcionarios clave que participaban en la implementación del programa.

Según explicó, se trata de personas que cumplían funciones centrales dentro del plan, como la coordinación general, la construcción de trayectorias de las víctimas y la organización de archivos.

“Cuando usted saca a esas personas, lo que hace es afectar el funcionamiento operativo y la eficacia del Estado”, advirtió.

Cordero sostuvo que es posible respaldar la continuidad del plan, pero recalcó que ese compromiso debe traducirse en acciones concretas.

“Uno puede decir ‘soy partidario de mantener el plan’, pero hay que tener cuidado también de que eso tenga un correlato en acciones concretas, porque una manera de no avanzar en el plan es no hacer mucho”, señaló.

Caso Consuelo Peña

El exministro también se refirió a la controversia generada por la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, episodio que ha dominado el debate público en materia de seguridad.

Para Cordero, el problema principal no es únicamente la decisión en sí, sino la falta de claridad sobre las razones que la motivaron.

“Algunos hechos que ocurren, como la salida de la subdirectora Consuelo Peña, son muy negativos, sobre todo cuando no hay claridad”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que situaciones de este tipo pueden impactar las confianzas institucionales dentro del sistema de seguridad pública.

El exministro sostuvo que el Ministerio de Seguridad tiene funciones de conducción política y de control sobre las policías, por lo que es fundamental preservar un clima de confianza entre las distintas instituciones.

“Las policías deben funcionar en ambientes de confianza institucional, no solo con el ministerio, sino también con otras instituciones del sistema de seguridad”, explicó.

A su juicio, cuando ese sistema se vuelve excesivamente burocrático o pierde confianza interna, la respuesta del Estado frente al delito puede volverse más lenta e ineficiente.

Por ello, insistió en que las autoridades deben evitar que conflictos o decisiones poco claras afecten el funcionamiento operativo del sistema de seguridad pública.