Alemania critica decisión de ministro Poduje sobre expropiación de Colonia Dignidad: apoyan memorial

El Gobierno de Alemania reaccionó a la decisión de la administración del Presidente José Antonio Kast de detener el proceso de expropiación de la ex Colonia Dignidad, iniciativa que buscaba crear un sitio de memoria en el lugar.

La medida fue anunciada durante el fin de semana por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien señaló que el Ejecutivo revocará el decreto que había dado origen al plan impulsado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

“Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan. Nos están pidiendo recursos para tasarlo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos los recursos”, sostuvo el ministro.

Poduje agregó que la iniciativa implicaba “expropiar una localidad completa que ya tiene casas, viviendas, una zona urbana”, lo que —según afirmó— no tiene precedentes.

Tras estas declaraciones, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, Kathrin Deschauer, se refirió a la situación durante un punto de prensa.

La vocera indicó que se trata de antecedentes recientes que serán revisados por el gobierno alemán.

“Estos son informes muy recientes a los que se refiere. Por supuesto, los analizaremos más detalladamente y también estaremos en contacto con nuestros interlocutores al respecto”, señaló.

Deschauer enfatizó que el esclarecimiento de los crímenes cometidos en la antigua Colonia Dignidad sigue siendo una prioridad para Alemania.

“Puedo decir, fundamentalmente, que el esclarecimiento de los crímenes de la antigua Colonia Dignidad es y seguirá siendo una preocupación importante del Gobierno Federal. Por ello, el Gobierno Federal apoya el proyecto de creación de un memorial en Chile”, afirmó.

Berlín reacciona al anuncio del gobierno chileno sobre Colonia Dignidad: “La investigación de los crímenes cometidos en la ex Colonia Dignidad es y seguirá siendo una preocupación importante del gobierno federal”. Alemania ratifica su apoyo al sitio de memoria. Video: @JungNaiv. pic.twitter.com/DRp9KOrB6P — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) March 30, 2026

La portavoz añadió que continuarán el diálogo con las autoridades chilenas para analizar las implicancias de la decisión adoptada por el Ejecutivo.

“Seguiremos dialogando al respecto, sobre todo a la luz de esta nueva información y también en relación con las repercusiones prácticas de la reciente decisión”, indicó.

Finalmente, Deschauer recordó que el tema puede ser abordado en instancias bilaterales como la Comisión Mixta Germano-Chilena, cuyo último encuentro se realizó en diciembre de 2025.

Según explicó, en la próxima reunión prevista para este año el tratamiento del memorial y las preocupaciones vinculadas a la ex Colonia Dignidad podrían formar parte de la agenda.