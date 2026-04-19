Casa de Patricio Aylwin en Providencia sale a la venta en millonaria cifra

La icónica vivienda ubicada en la calle Arturo Medina, en la comuna de Providencia, donde residió el expresidente Patricio Aylwin junto a su esposa Leonor Oyarzún hasta el final de sus vidas, acaba de ponerse a la venta por su familia.

El inmueble de 460 metros cuadrados se mantiene prácticamente igual a como estaba cuando fue adquirido hace 70 años. En su interior aún se conservan objetos personales del exmandatario, como corbatas, pantuflas, zapatos y algunos trajes, además de ropa de doña Leonor.

Durante décadas, la casa recibió visitas de importantes figuras mundiales, entre ellas el expresidente norteamericano George H. W. Bush, el Dalai Lama, el escritor Gabriel García Márquez y el canciller alemán Helmut Kohl.

La decisión de venderla se adoptó tras no prosperar la iniciativa del Ejecutivo para declararla patrimonio nacional y ante las crecientes dificultades económicas para su mantención.

“No estamos en condiciones de seguir manteniendo una casa antigua, es muy cara de mantener (…) Así que hemos tomado la decisión de ponerla a la venta”, explicó Francisco Aylwin en conversación con 24 Horas.

Según un informe de LUN, el tasador Teodosio Cayo detalló que “una propiedad similar tiene un precio de mercado cercano a 36 mil UF lo que se traduce en $1.400.000.000. Incluso podría subir entre el 20% y el 30% en relación con la UF de 45 mil a 49 mil, lo que aumentaría el valor de $1.700 a $1.800 millones”.