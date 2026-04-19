Quiroz apuesta por aprobación de megarreforma y dice que éxito del Gobierno no depende del proyecto

Ad portas de la presentación del megaproyecto de reconstrucción nacional en el parlamento, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se declaró bastante optimista que la iniciativa sea aprobada, “más allá de uno dos votos”.

Si bien aún no definen el día en que ingresará la iniciativa legal, Quiroz adelantó que respecto a las medidas tributarias, “hay un punto de gradualidad que concierne a la rebaja de impuesto de Primera Categorías, y lo que es la reintegración. Hay un impuesto sustitutivo que permite que en los saldos acumulados de crédito, las personas logren acceder inmediatamente a la reintegración”.

Sobre los plazos de la reactivación, el ministro aseguró en una entrevista en El Mercurio que “se va a sentir a fines de este año o comienzos del próximo”. Entre las medidas que se implementarán, el ministro destacó una nueva ordenanza de urbanismo y construcción, que “va a poner al día nuestro sistema de regulación urbana, que debiese generar a mediano plazo bajas de hasta 15% en el precio de la vivienda”.

El primer impacto de las medidas, reconoció, se darán en el ámbito de la construcción. Sobre la rebaja de los impuestos de Primera Categoría, Quiroz señaló que esta iría “acompañada de invariabilidad tributaria en inversiones de más de US$50 millones por un periodo de 25 años”. Eso permite, agregó, “empezar inversiones, no importa que la tasa vaya cayendo en el tiempo”.

Respecto al impacto de la medida, el ministro de Hacienda advirtió que la reactivación inicial no está dimensionada, pero que espera que se “empiece a notar el último trimestre de este año y comienzos del siguiente, y acercarnos a una tasa de crecimiento sobre 2,5% a ojalá 3%”.

Además de estas medidas, aseguró que existían varios elementos que empujarían la inversión, entre ellos el sistema regulatorio ambiental. En caso de judicializarse una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), siendo esta revocada, el ministro aseguró que el Estado va a compensar a los inversionistas y “reembolsar sus gastos de inversión”.

“¿Qué más estable que decir que la RCA es tan válida que si el Gobierno pierde se reembolsa la inversión? Son medidas absolutamente sustantivas para la estabilidad (…) si el día de mañana hay otro gobierno y cambia los impuestos, habrá una ley de invariabilidad tributaria y una ley que recompensa si existe una RCA”.

“Gobierno no se juega su éxito con este proyecto”

Quiroz también se refirió a la baja aprobación del Gobierno en las encuestas tras el alza de los combustibles, asegurando que no se “pueden sostener subsidios masivos a los combustibles o efectos fiscales sustantivos, producto de sostener un precio artificialmente bajo, a costa de la estabilidad fiscal”. “A lo mejor hay puntos de popularidad que uno quería tener, pero si son a costa de incoherencia político-económica, mejor no tenerlos”, agregó.

Sobre la denominada Megarreforma, Quiroz advirtió que “el Gobierno no se juega su éxito con este proyecto”. Es una reforma muy importante, con mucho impacto en el crecimiento, pero estamos preparados para trabajar ya sea que ganemos o que no tengamos esta reforma. La magnitud de cosas que se pueden hacer por vía administrativa es muchísima”, apuntó el ministro.

Ante la eventualidad de que la oposición decida traspasar el debate sobre la legitimidad de la ley al Tribunal Constitucional, el ministro de Hacienda respondió: “Vamos a ver cómo les va”.