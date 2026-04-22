Maratón de Santiago 2026: señales de alerta durante la carrera que obligan a detenerse

El próximo 26 de abril, Santiago vivirá uno de los eventos deportivos más masivos del año. Sin embargo, detrás del desafío de los 42 kilómetros, existe una realidad menos visible: una gran proporción de corredores amateur enfrenta la carrera sin una preparación integral adecuada.

Según Eva Peña, médico del Deporte y la Actividad Física de Clínica CRL, uno de los errores más frecuentes es pensar que el entrenamiento se limita a correr. “Muchos corredores no entrenan la estrategia de alimentación en carrera, lo que aumenta el riesgo de molestias gastrointestinales y complicaciones graves como la deshidratación”, explica.

A esto se suma una planificación deficiente de la carga de entrenamiento. Incrementos bruscos en volumen o intensidad —el fenómeno conocido como “too much too soon”— son una de las principales causas de lesiones por sobreuso, como tendinopatías, desgarros o fracturas por estrés.

El rol clave del descanso y la nutrición

La preparación para una maratón no solo depende de los kilómetros acumulados. La recuperación es un proceso igual de determinante. “Dormir bien es crítico, ya que su déficit se asocia a menor rendimiento, mayor riesgo de lesiones y alteraciones inmunológicas”, advierte la especialista.

En paralelo, la nutrición cumple un rol central antes, durante y después de la carrera. La falta de una estrategia adecuada puede traducirse en fatiga precoz, bajo rendimiento o complicaciones metabólicas.

Cuando el cuerpo dice “basta”

Durante la competencia, ignorar las señales del cuerpo puede tener consecuencias graves. Existen síntomas que obligan a detenerse de inmediato:

● Mareos intensos

● Dolor torácico o palpitaciones sostenidas

● Dificultad respiratoria desproporcionada

● Confusión o incoordinación

● Dolor musculoesquelético agudo

“Es importante reconocer signos de rabdomiólisis, como dolor desproporcionado, debilidad y orina oscura. Eso constituye una urgencia médica y no debe ignorarse”, enfatiza la doctora.

La “ventana crítica” tras cruzar la meta

El proceso no termina al finalizar la carrera. La recuperación muscular se define en gran parte durante la primera hora posterior al esfuerzo. “En la fase inmediata post-ejercicio es clave reponer líquidos y nutrientes. Se recomienda consumir 1,2 g/kg/h de carbohidratos y entre 10 y 20 gramos de proteínas en la primera hora para facilitar la reparación muscular”, detalla la experta.

En los días siguientes es habitual presentar dolor muscular difuso, conocido como DOMS, que alcanza su peak entre 48 y 72 horas. Sin embargo, un dolor localizado, inmediato o incapacitante puede indicar una lesión y requiere evaluación médica.

Preparación: la clave para evitar lesiones

Para enfrentar una maratón de forma segura, los deportólogos coinciden en que no basta con inscribirse: se requiere planificación.

Se recomienda un mínimo de 4 a 6 meses de entrenamiento estructurado, con progresiones graduales que no superen el 10% semanal, incorporar entrenamiento de fuerza al menos dos veces por semana y alcanzar volúmenes cercanos a los 40-60 kilómetros semanales.

Finalmente, la especialista de Clínica CRL recalca que “una maratón es una prueba de alta exigencia física que debe enfrentarse con preparación y supervisión adecuada”, por lo que “una evaluación médica previa, una planificación del entrenamiento y una estrategia de alimentación e hidratación personalizada pueden marcar la diferencia entre una buena experiencia y una lesión que obligue a detener la actividad por meses”.

En ese contexto, el acompañamiento de profesionales de la salud y del deporte es clave para participar de forma segura y cuidar la salud a largo plazo.