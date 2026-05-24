Estados Unidos realiza simulacro militar con aeronaves en Caracas

Dos aeronaves militares MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines de Estados Unidos sobrevolaron este sábado la capital venezolana y aterrizaron en la Embajada estadounidense en Caracas, como parte de un simulacro de evacuación autorizado por el actual gobierno venezolano.

El ejercicio, supervisado en persona por el jefe del Comando Sur de EE.UU., general Francis L. Donovan, incluyó el despliegue de las aeronaves y el ingreso de embarcaciones estadounidenses a aguas venezolanas en el mar Caribe. El objetivo principal fue simular una evacuación de la sede diplomática ante posibles emergencias médicas o situaciones catastróficas.

El gobierno de Venezuela presentó la operación como un simulacro solicitado por la propia Embajada de Estados Unidos. Por su parte, Washington lo describió como un ejercicio de respuesta rápida para demostrar capacidades de despliegue militar en emergencias.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas publicó en su cuenta de X: “Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo. Seguimos avanzando en el plan de tres fases de @POTUS (presidente de EE.UU.) para Venezuela”.

El estruendo de las aeronaves generó curiosidad entre los habitantes de Caracas, aunque también se reportaron protestas contra la presencia militar estadounidense.

El simulacro se realizó con la participación de equipos de emergencia locales y marca un hito en las nuevas relaciones entre Caracas y Washington, pues se trata del primer evento de tipo autorizado por el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La operación ocurre más de cuatro meses después de la intervención militar estadounidense del 3 de enero, en la que fuerzas de EE.UU. capturaron al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a territorio estadounidense para enfrentar acusaciones de tráfico de drogas y armas.