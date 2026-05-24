Gobierno expulsa a 80 migrantes en vuelo comercial de Sky Airline

El Gobierno del presidente José Antonio Kast materializó este domingo un nuevo vuelo chárter de expulsión de extranjeros en situación irregular o con antecedentes penales, utilizando por primera vez un avión comercial completo de la aerolínea Sky Airline con escoltas de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según detalló el Servicio Nacional de Migraciones, se expulsaron 80 personas: 25 con destino a Bolivia y 55 a Colombia. De ellas, 20 fueron expulsiones judiciales y 60 por motivos administrativos. La causal más frecuente fue el ingreso por paso no habilitado, con 45 casos.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que “es la primera vez desde que se instaló el Gobierno del Presidente Kast en que se utiliza un vuelo comercial que va íntegramente a bordo con personas extranjeras con los respectivos escoltas de la PDI. Eso nos permite avanzar en un número superior a los vuelos de la Fuerza Aérea de Chile”.

Además, Pavez subrayó “un dato que para el Gobierno es muy satisfactorio, que es que en 40 días han salido tres vuelos de expulsión”. Desde el 11 de marzo de 2026 se han realizado tres vuelos de este tipo, totalizando 487 expulsiones: 424 administrativas y 63 judiciales.

El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, remarcó el enfoque en personas con antecedentes delictivos. “Un grupo importante de los expulsados tienen antecedentes criminales y es donde hemos puesto el foco a petición del Presidente Kast” explicó.

Sauerbaum entregó además el balance general del año. “Tengo que dar cuenta de las salidas voluntarias efectivas en este año 2026, que llegan a las 2.446, versus las 1.442 que hubo el año pasado en esta misma fecha. Expulsiones administrativas: 683. Expulsiones judiciales: 97. Lo que suman 780 personas expulsadas durante este año 2026”, detalló.

“La causal con mayor presencia en el vuelo corresponde a ingreso por paso no habilitado, con 45 casos, lo que representa la principal categoría dentro del total de personas expulsadas. El resto de los casos corresponde a personas con antecedentes o condenas asociadas a delitos de distinta naturaleza“, precisó en un comunicado el Servicio Nacional de Migraciones.