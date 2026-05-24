Oposición critica posible fusión de ministerios impulsada por el Gobierno

Parlamentarios de oposición advirtieron que la figura de los biministros y la eventual fusión de carteras representan una “salida fácil” ante errores del Ejecutivo y una sobrecarga funcional para las autoridades, en medio del debate generado tras el último ajuste de gabinete del presidente José Antonio Kast.

El diputado Jaime Araya (IND-PPD) fue uno de los más críticos, según reporta Emol, asegurando que “se equivocan si el gobierno pretende hacernos creer que los biministros son parte de un diseño, porque en realidad han sido la salida fácil a sus constantes payasadas. Hay biministro de Economía y Minería por el chascarro de nombramiento realizado por una multinacional y ahora inventan este biministerio de Interior y Segegob para intentar tapar los autogoles en seguridad y vocería”.

Por su parte, el diputado César Valenzuela (PS) expresó su preocupación por la viabilidad de concentrar funciones, señalando que “es importante que se diga finalmente al país qué se va a hacer con eso, porque si hay algo que me llama la atención y me preocupa es esta figura de tener un solo ministro para Obras Públicas y Transportes. Eso, evidentemente, no da. O sea, la carga que tiene cada ministerio y su relevancia para las personas, o lo que regula cada uno de ellos, hacen imposible que lo pueda hacer una sola persona”.

La diputada Daniela Serrano (PC) exigió transparencia. En este sentido la parlamentaria expresó que “si el Presidente va a asumir aquello como parte de la Cuenta Pública, que lo transparente, que sea suficientemente transparente con la ciudadanía, con los parlamentarios, y que no se imponga esta lógica ministerial por la vía de los hechos sin una discusión previa del mismo Congreso”.

El senador Iván Flores (DC) apuntó a la falta de claridad en los objetivos. “Las autoridades que están a cargo de los ministerios empiezan a mostrar qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, porque pareciera que están todos callados después de que el ministro Quiroz les instruyera la rebaja de presupuesto. Y en algunos ministerios eso ha sido brutalmente complejo, y genera un escenario de difícil comprensión por parte de la ciudadanía”, agregó.

Desde el oficialismo, en tanto, sectores vinculados a la UDI expresaron que la iniciativa se daba en el momento adecuado para reducir la duplicidad de funciones y mejorar la gestión pública. El Partido Republicano, a través de su presidente, Arturo Squella, aseguró que el rediseño es acorde a los criterios de austeridad.

“Para ser coherentes con el mensaje de ajuste fiscal, también respondiendo a la promesa de campaña de fusionar ministerios. Partimos de manera muy tímida solo fusionando un ministerio (Economía y Minería), y con el paso del tiempo se va a ir incrementando eso“, aseguró.